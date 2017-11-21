Düzce'de fırtına nedeniyle sondaj platformu ve bir tekne battı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan fırtına bir sondaj platformu ile tekneyi batırdı. Bölgede etkili olan ve saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Akçakoca Limanı içerisinde bulunan, yatay mahmuz çalışması yapan sondaj platformuyla bir balıkçı teknesi battı.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fırtına dolayısıyla balıkçılara gerekli uyarılarda bulunduklarını bildirdi.

Karakaş, tüm uyarılara rağmen bir balıkçının tekneyi güvenli bir yere çekmediğini ve bu tekneyle Akçakoca sahillerinde yatay mahmuz çalışması yapan sondaj platformunun battığını söyledi.

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın yarına kadar süreceğini belirterek, vatandaşlara dikkatli olmaları, balıkçılara denize açılmamaları uyarısında bulundu.