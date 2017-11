e-Okul ile yazılı sonuçları öğrenme ekranı! e-Okul VBS giriş

e-Okul girişi yaparak yazılı sonuçlarını rahatlıkla öğrenebilirsiniz. e-Okul’da yoğunluk yaşanıyor. Son haftalarda gerçekleştirilen yazılı sonuçları e-Okul VBS üzerindeki yerini alıyor. Öğretmenler ‘Yönetim Paneli’ üzerinden sisteme veri girerken öğrenciler ile veliler de Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden sonuç ekranına ulaşabiliyorlar.

e-Okul VBS giriş için tıklayınız

E-okul girişi nasıl yapılır?

E-Okul girişi yapmak oldukça kolaydır. İlk yapmanız gereken yukarıda verdiğimiz bağlantıya tıklamanız. Daha sonra açılan sayfadaki 'öğrenci kimlik no' , 'Öğrenci okul no' ve yan tarafında çıkan resimdeki rakamları yazarak giriş tuşuna basmanız gerekiyor. Ardından karşınıza gelen ekranda öğrenciyi doğrulamak ve sorulan sorulara göre T.C kimlik no üzerindeki bilgileri girmeniz gerekecek. Bu işlemlerin ardından e-okul öğrenci sayfasına girişini tamamlamış oluyorsunuz.

E-Okul, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmektedir.

E-Okul ile hangi sorgulamalar yapılır?

E-okul sisteminde öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (TEOG, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları, duyurular ve birçok modül üzerinden bilgi girişleri T.C. Milli Eğitim Bakanlığı sunucularına girilmektedir.

E-okul modülünün haricinde, velilerin öğrencilerin okul durumlarının takibi için açılmış olan e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-okul VBS) bulunmaktadır. Bu sistemde ise öğrencinin devamsızlıkları, ders programı, davranış notları, sınav tarihleri, okul tarafından yapılan duyurular, merkezî sınavların giriş belgeleri veya tercih sonuçları bu sistem üzerinden Türkiye Cumhuriyeti (TC) Kimlik Numarası ve okul numarası girildikten sonra birkaç güvenlik sorusuna cevap verilerek takip edilebilmektedir.