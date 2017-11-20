Edirne'de 475 kaçak ve sığınmacı yakalandı! Edirne yerel haber-20 Kasım

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmeye çalışan 475 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Orhaniye, Bosnaköy, Yenikadın köyleri ile Lalapaşa, İpsala, Uzunköprü ve Meriç ilçelerinde denetim yaptı.

Denetimler esnasında, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Pakistan, Afganistan, Filistin ve Suriye uyruklu 475 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Göçmen kaçakçılığına ilişkin operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.