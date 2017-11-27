Edirne'de sağanak yağış etkili oluyor-Edirne hava durumu 27 Kasım

Edirne'de öğleden sonra başlayan sağanak, zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor.

Sağanak akşam saatlerinde etkisini artırdı, yağışa zaman zaman hızını artıran rüzgarda eşlik ediyor. Sağanak nedeniyle kısa süre içerisinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri ise trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri kurallara uymaları yönünde uyardı. Bazı vatandaşlar şemsiye ile yağmurdan korunurken bir kısmı da otobüs durakları ve iş yerlerinde yağmurun dinmesini bekledi.

Şu ana kadar herhangi bir su baskınının yaşanmadığı ve hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü şehirde, sağanak yağışın sabaha karşı etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

Edirne hava durumu

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz ile Amasya, Tokat, Malatya, Elazığ ve Tunceli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Çankırı, Çorum ve Isparta'nın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar, Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve bu akşam saatlerinde Edirne ve Edremit körfezinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2), yarın (Salı) Antalya'nın doğusu ve Adana çevrelerinde yer yer şiddetli (75-100 Kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden, doğu kesimlerde güneydoğudan hafif, arasıra orta kuvvette, Güney Ege ile Akdeniz'de kuvvetlice (30-60 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Güney Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve bu akşam saatlerinde Edirne ve Edremit körfezinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2), yarın (Salı) Antalya'nın doğusu ve Adana çevrelerinde yer yer şiddetli (75-100 Kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, hortum riski) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.