1,4 milyar dolarlık Mardan Palace'da 10 milyon dolarlıklık tadilat

Son bir yıldır icra, hırsızlık, elektrik ve sularının kesildiği haberleriyle gündeme gelen Türkiye'nin en lüks otellerinin başında gelen Mardan Palace'da tadilat çalışmaları devam ediyor.

Otelin Genel Müdürü Selçuk Şentepe yaptığı açıklamada, dört yıllık inşaat aşamasının ardından 2009'un mayıs ayında açılan Mardan Palace'ın Dolmabahçe, Anadolu ve Avrupa olmak üzere üç kısımda 546 odadan oluştuğunu söyledi.

Otelin, Türkiye'nin en büyük ve en lüks otellerinden olduğunu vurgulayan Şentepe, tesisin son dönemde yaşadığı sıkıntıları, turizmde faaliyet gösteren tüm işletmelerin yaşadığını savundu.

Turizmde bir senenin bir seneyi tutmadığını, ülkeler arası yaşanılan krizlerin kendilerini de etkilediğini aktaran Şentepe, yaşanan en ufak krizden en çok etkilenen dallardan birinin turizm olduğunu ifade etti.

Sadece Antalya'nın 5 yıldızlı 500 otelin olduğu bir bölge olduğuna değinen Şentepe, bu kadar tesisin ayakta kalabilmesi için çok sayıda turistin gelmesi gerektiğini dile getirdi.

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"Tadilat aşamasındayız"

"Otel şu anda tadilat aşamasında. Allah'ın izniyle 2018'in martında çok daha diri, dinamik, toparlanmış şekilde hizmete devam edecek" diyen Şentepe, turizminin mihenk taşları otellerinden biri olduklarına inandığını söyledi.

Mardan Palace Otel'in Türkiye'nin bir değeri olduğunu anlatan Şentepe, havuz, odalar, restoranlar, alt yapı ve internet sisteminde 10 milyon dolarlık bir tadilat çalışmasının başladığını bildirdi.

Otelde yaklaşık 200 personelin çalışmaya devam ettiğini belirten Şentepe, şu an elektrikleri olmasa da ışık için jeneratör kullandıklarını kaydetti.

"Borçları yapılandıracağız"

Şentepe, yapısal hiçbir sıkıntıları olmadığını, güvenlik anlamında da zafiyet bulunmadığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Şu anda bütün borçlarımızla alakalı yapılandırma konusunda uğraşıyoruz. 2018 yaz turizm sezonu için tur şirketleriyle görüşmeler sürüyor. Bu konuda sıkıntı yok. Hepsi bizim partnerimiz, ortağımız. Çalıştığımız tüm acenteler, bize her zaman sahip çıkmıştır. Hepsiyle ilişkilerimizi yürütmeye devam edeceğiz. Yeni sezonu sürpriz ve özel bir Hint düğünüyle açacağız. Büyük ihtimalle mart gibi gerçekleşecek. Ön protokol aşamasındayız. Bütçesi 10-15 milyon dolarları bulan Hint düğünüyle Mardan Palace tekrar turizm camiasına 'merhaba' diyecek."

Mardan Palace

Antalya'nın Kundu bölgesinde Azeri asıllı Rus iş adamı Telman İsmailov tarafından 1,4 milyar dolar harcanarak inşa edilen ve 2010'da "Dünyanın En Lüks Oteli" seçilen Mardan Palace Hotel, ekonomik sorunlar nedeniyle bir banka tarafından satın alınmıştı.

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Otele ait Mardan Stadyumu'nun da yer aldığı 74 bin 13 metrekare alana sahip spor kompleksi ve 28 bin 394 metrekare alana sahip stadyumun yanındaki spot otel bloku ile personel lojmanının yer aldığı arsa 101 milyon lira toplam bedelle satışa sunulmuştu.

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