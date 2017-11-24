İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Fuarı ve Dünya Helal Zirvesi, tüm dünyadan sektör temsilcileri ve uzmanları İstanbul’da bir araya getirdi. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Albayrak Medya letişim ortaklığında düzenlenen 5. İİT Helal Fuarı ve Dünya Helal Zirvesi, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda başladı. Etkinliğin açılış programında, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu. Erdoğan, “Erdoğan, “Küresel helal pazarına yeni bir vizyon kazandıracak olan Dünya Helal Zirvesi’nin ülkemizin ticaret ve finans merkezi İstanbul’da gerçekleştirilmesi de bizler için büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

GIDA, TURİZM, KİMYA VE FİNANS

Hzaine, Discover Events’in organizasyonunda İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) ve ICDT iş birliğiyle düzenlenen 5. İİT Helal Fuarı ve Dünya Helal Zirvesi İstanbul’da başladı. Bugün ve yarın da devam edecek fuar ve zirve, üç gün boyunca yapılacak çeşitli oturumlarda uzmanlarla ilgilileri bir araya getiriyor. Etkinliklere helal gıda, İslami turizm, İslami finans, kimya, kozmetik, tıp ve eczacılık konularında faaliyet gösteren 80’i aşkın ülkeden 7 bin 500’e yakın kişi ile üst düzey 150 marka, kurum ve kuruluşun katılımı bekleniyor. Albayrak Medya Grubu’nun iletişim sponsoru olduğu zirvenin açılışında konuşan İslami Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) Genel Direktörü Hassane Hzaine, helal ticaretin küresel potansiyeline ilişkin bilgiler verdi. Hzaine, fuar ve zirvenin İİT üye ülkeleri arasında yeni iş birliklerine imkan tanıdığını söyledi.

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TÜRKİYE ÖNCÜLÜK EDEBİLİR

İslam ülkeleri arasındaki ticaretin önündeki en temel engelin teknik standartların yükseltilmesi ve uyumlulaştırılma sorunu olduğunu aktaran Hzaine, Malezya ve Fas arasındaki karşılıklı uyumlaştırma çabasının yol gösterici nitelikte olduğunu ifade etti.Müslüman ülkeler arasında sıkça yaşanan mezbahaların kalitesi konusunda Türkiye’nin öncülük edebileceğini belirten Hzaine, her türlü iş birliğinin önem taşıdığını ifade etti. Hzaine, “Baktığımız zaman İslami ticaretin artırılması için üye ülke özel sektörleri arasında yapılacak finansal iş birliklerinden tutun da öncü ülkelerin başka ülkelerle beraber Afrika’ya teknoloji transferleri son derece kıymetlidir” diye konuştu.

YÜZDE 80’İ BİZİM DIŞIMIZDA

İslam İşbirliği Teşkilatı ülkeleri arasında gerçekleşen ve gerçekleşmesi muhtemel iş birliklerinin son derece önemli olduğunu belirten Hzaine, şunları kaydetti: “Sadece helal gıda alanında dünyada 1 trilyon doların üzerinde kapasite var. Müslüman ülkeler bu kapasiteden maalesef yüzde 20’ye kadar faydalanılabiliyor. Yüzde 80’lik kısım İslam İşbirliği Teşkilatı dışındaki ülkeler tarafından sağlanıyor. Mesela Yeni Zelanda özellikle kırmızı ette öne çıkıyor. Avustralya tavuk etinde ve Brezilya ve Kanada da et tedariğinde önde. O yüzden bir şekilde potansiyelimizi kullanmalıyız. Eğer İslam alemi olarak potansiyelimizi kullanabilirsek bu alandaki payımızı artırabiliriz.”

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HAK hizmette öncü olacak

Fuarın açılışında konuşan Fas Endüst, Ticaret, Dijital ve Ekonomi Bakanı Rakiye Edderham ile birlikte yapan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye olarak çok önemli bir adım attıklarını ve Helal Akreditasyon Kurumu’nu (HAK) kurduklarını belirtti. Zeybekci, “Bu kurum, yıl sonundan önce çok güçlü bir kurum olarak hepinizin hizmetinde olacak” dedi. 57 Müslüman ülkenin, 1,8 milyar Müslüman nüfusun helal tüketim mallarının sadece yüzde 20’sini ürettiğini belirten Zeybekci, buna karşın küresel helal pazarının İslami finansla birlikte 2 trilyon dolara ulaştığını kaydetti.

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Albayrak Medya’ya plaket

Açılış konuşmalarının ardından etkinlik sponsorlarının temsilcilerine plaket takdim edildi. Fuar ve zirvenin medya sponsoru olan Albayrak Medya Grubu’nun plaketini Albayrak Medya Dijital Genel Müdürü Ömer Karaca, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin elinden aldı.