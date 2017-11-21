5 yıla 22 bin lira kıdem tazminatı

Çalışanların önem verdiği konuların başında kıdem tazminatı geliyor. Kıdem tazminatını, herhangi bir sebep göstermeden de alabiliyorsunuz. Ancak burada bir şart var. Kıdem tazminatı alabilmeniz için işe 8 Eylül 1999 tarihinden önce girmeniz gerekiyor. O iş de değil, hayatınızda ilk sigorta girişi 8 Eylül 1999'dan önce yapılmalı. Ve bugüne kadar da en az 3 bin 600 gün priminiz ödenmiş olmalı. Bu durumda Sosyal Güvenlik Kurumu'na gidip "Kıdem tazminatı alabilir" yazısı alıp, işverene verip, aynı gün işi bırakma hakkına sahipsiniz. Bu şekilde istifa ederseniz, geçerli bir neden söylemeksizin istifa ederseniz işyerinden kıdem tazminatı alabilirsiniz. Aksi halde kıdem tazminatı alamazsınız.

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KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA YÖNTEMİ

Kıdem tazminatı işçiye çalışmış olduğu her bir yıl için en son ay brüt ücreti kadar ödenir. İşçi ne kadar uzun süreli çalışmışsa o kadar çok kıdem tazminatı alır. Örneğin bir şirkette güvenlik personeli olarak çalışan Ali Bey, eğer 8 Eylül 1999'dan önce işe girmişse sormadan, açıklama yapmadan Sosyal Güvenlik Kurumu'na giderek "Kıdem tazminatı alabilir" yazısını edinip, işyerine gerekçe göstermeden işten çıkabilir.

Ali Bey'in kıdem tazminatını hesaplamanın yolu ise çok basit. Ali Bey, en son aldığı maaşın bordrosunu incelerken, orada bazı rakamlar görür. Orada kıdem tazminatına esas alınacak rakam maaş hesabına yatan en son net ücret değil.

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Giydirilmiş net ücret burada çok önemli. Bu da, Ali Bey'in aldığı yol, yemek ve bayram ikramiyeleri rakamlarını ifade ediyor.

EKONOMİ Kıdem tazminatını artırmanın yolu

Şimdi örnek kıdem tazminatı hesaplamasına geçelim.

İş ilanlarında görürsünüz. Asgari ücret + SSK+ Yol+ Yemek yazan ilanları hatırlayın. İşte bu asgari ücretin yanındaki yemek ve yol "Giydirilmiş brüt ücret" oluyor.

Ali Bey, net bin 404 lira alıyor; yani aylık brüt ücreti bin 777 lira. Ali bey aylık 150 lira yol, 200 lira yemek parası alıyor. Etti 350 lira. Bu 350 lirayı "Aylık brüt ücret" kısmına ekliyoruz. 2 bin 127 lira gibi bir rakam karşımıza çıkıyor. Ali Bey, 8 Eylül 1999 öncesinde işe girdiyse, 18 yıllık bir çalışma hayatı oluyor. Burada 2 bin 127 lirayı 18 ile çarpıyoruz. Ortaya 38 bin 286 lira rakamı çıkıyor. Yani Ali Bey'in kıdem tazminatı, 38 bin 286 lira ediyor. Ancak izinler, bayram ikramiyelerini de hesapladığınızda daha fazla bir rakam ortaya çıkabilir.

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EKONOMİ Kıdem tazminatıyla ilgili her şey

5 YILDA ALINACAK KIDEM TAZMİNATI

Elvan Hanım özel bir şirkette 5 yıldır çalışıyor. Elvan Hanım'ın her ay hesabına yatan para 2 bin 700 lira. Ama bordroda gördüğü brüt ücret 3 bin 900 lira. Elvan Hanım, 304 lira yemek, 50 lira AGİ, 200 lira da yemek ücreti alıyor. Brüt ücret olan 3 bin 900 lirayla yardımları topladığımızda 4 bin 454 lira bir rakam ortaya çıkıyor. 5 yıldır çalışan Elvan Hanım'ın kıdem tazminatı 22 bin 270 lira oluyor. Yani kıdemde giydirilmiş brüt ücret çok önemli. Ne kadar fazla brüt ücretiniz varsa, o kadar fazla kıdem tazminatı alabilirsiniz.

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Kıdem tazminatını formül haline dökersek

Giydirilmiş brüt ücret * çalışılan yıl = Kıdem tazminatı