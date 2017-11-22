'50 bin adet sigorta hasarına günde 72 milyon ödeme yapıldı'

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Can Akın Çağlar, bu yıl günde 50 bin 803 adet hasar gerçekleştiğini belirterek, buna karşılık sigorta sektörünün günde 71,7 milyon TL ödeme yaptığını bildirdi.

Çağlar, TSB ve Rekabet Kurumu iş birliğiyle, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in katılımıyla düzenlenen "Big Data: Kişisel Verilerin Korunması ve Sigorta Sektöründe Veri Paylaşımının Regülasyon ve Rekabet Hukuku Açısından Değerlendirilmesi" toplantısında konuştu.

Ekonominin büyümesinde sigorta sektörünün büyük rol oynadığını aktaran Çağlar, sektörün eylül sonu itibariyle prim üretiminin 33 milyar lira olarak gerçekleştiğini ve aktif toplamının 138 milyar lira olduğunu bildirdi.

Çağlar, yüksek büyüme potansiyeline sahip sektörün, ekonomiye fon sağladığını ve teminat sağlama rolüyle başta mega projeler olmak üzere GSYH'nin 35 katı, 90 trilyon TL sigorta güvencesi verdiğini aktardı.

Sektörün tazminat ödemelerine de değinen Çağlar, geçen yıl toplam 23,4 milyar lira tazminat ödendiğini, 2017'de günde 50 bin 803 adet hasar gerçekleştiğini ve buna karşılık sektörün günde 71,7 milyon TL ödeme yaptığını anlattı.

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Zorunlu trafik sigortasına enflasyon zammı isteği

Çağlar, Zorunlu Trafik Sigortası, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılım gibi konulardan bahsederek, şu ifadeleri kullandı:

"Trafik sigortasındaki 11 yıllık zarar 7,3 milyar TL'ye ulaştı. Trafikte tavan tarifeye geçişle bu branşta yıl sonuna kadar 2,1 milyar TL zarar oluşmasını hesap ettik. Bu nedenle tarife sisteminde 2018'de en azından enflasyon artışı kadar bir artış talep ediyoruz. Ayrıca adeta bir memleket meselesi olan trafik kazalarının azaltılmasında ve yargı sistemi ile iş birliği noktasında çalışmalar yapıyoruz."

"Devlet katkısı 74,8 milyar liraya ulaştı"

Çağlar, BES’te katılımcı sayısının 6,9 milyona, fon büyüklüğünün de devlet katkısı dahil 74,8 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

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Bu yıl başlatılan Otomatik BES ile 15 Eylül itibariyle sisteme giren 6 milyon çalışanın 2,6 milyonunun sistemde kaldığını aktaran Çağlar, sistemden cayan, çıkan yapanların oranının yüzde yüzde 57 olduğunu söyledi.

Çağlar, otomatik katılımda işveren katkısının cüz'i ve tedrici olarak sağlanmaya başlanması, bin liralık devlet katkısının nemalandırılması,

18 yaşından küçüklerin sisteme girmesine yönelik mevzuat değişikliği yapılması önerilerinde bulundu.

"Etkin rekabetin tesisini gözetiyoruz"

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Rekabet Kurumu olarak tüm sektörlerde olduğu gibi sigortacılık sektöründe de 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde etkin rekabetin tesisini gözettiklerini aktardı.

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Aynı zamanda sektörün yapısal meselelerine kamu ve özel sektör paydaşları ile çözüm aramayı önemli bir rekabet savunuculuğu olarak gördüklerini anlatan Torlak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bakımdan, ekonominin her alanında olduğu gibi sigortacılık sektöründe de 'veri' kavramının ekonomik faaliyetin neredeyse en önemli girdisi haline geldiği bir dönemde, bu kavramı tüm paydaşları ile birlikte ve tüm yönleriyle tartışmanın sektör bakımından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum."