ABD'de ikinci el konut satışları beklentiyi aştı

ABD’de ikinci el konut satışları ekimde yüzde 2 artarak beklentiyi aştı ve son 4 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

National Association of Realtors'ın (NAR) raporuna göre, ikinci el konut satışları ekimde önceki aya göre yüzde 2 artarak 5 milyon 480 bin oldu.

Böylece son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaşan satışların yüzde 0,2 artması bekleniyordu.

Verinin aylık bazda beklentiyi 10’a katlamasına karşın önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9 düştüğü belirtildi.

Raporda, ayrıca, ortalama ikinci el konut fiyatlarının temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artarak 247 bin dolara çıktığı kaydedildi. ABD'de ikinci el konut fiyatları böylece yıllık bazdaki yükselişini 68'inci aya taşımış oldu.