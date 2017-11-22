ABD'de tüketici güveni beklentinin üstünde gerçekleşti

ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH) kasımda 98,5'e yükselerek beklentiyi aştı.

Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Michigan Üniversitesi'nin raporuna göre UMICH, kasımda ay başında açıklanan öncü okumaya kıyasla 0,7 puan artarak 98,5 oldu.

Böylece, son 13 yılın en yüksek ikinci seviyesini kaydeden endekse yönelik beklenti 98 seviyesindeydi. UMICH ekim ortasında 101,1'e çıkarak son 13 yılın en yüksek seviyesini görmüştü.

Öte yandan, Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini yansıtan Mevcut Ekonomik Koşullar Endeksi, yine ay başında açıklanan bir önceki okumaya kıyasla 0,1 puan azalışla 113,5’e geriledi. Tüketici Beklentileri Endeksi ise 87,6’dan 88,9’a yükseldi.

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ABD’de bugün açıklanan diğer verilere göre, dayanıklı tüketim malı siparişleri, ekimde yüzde 0,4 artış beklentisine karşın yüzde 1,2 azalarak yaklaşık 1 yılın en büyük düşüşünü kaydetti. Ülkede 11 Kasım ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 13 bin kişi azalarak 239 bin oldu.