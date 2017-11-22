Adana’dan dünyaca ünlü restoranlara kurbağa bacağı

Türkiye’de sadece yabancı turistlere hizmet veren lüks oteller dışında tüketimi neredeyse hiç bulunmayan, ancak Fransa, İtalya, İsviçre, Belçika, Hollanda, İspanya ve Lüksemburg gibi ülkelerin mutfaklarında yoğun ilgi gören kurbağa bacağı için Adana, adını dünyaya duyurdu.

Renk, tat ve boyut bakımından diğer 5 bin 250 türün önüne geçen Adana kurbağası kent ekonomisine her yıl 700 bin euro katkı sağlıyor.

Kurbağa işleme tesisine günlük olarak gelen torbalar dolusu kurbağa önce boyutlarına göre ayrılıp havuzlarda yıkanıyor. Ardından kurbağalar kesimhanede bayıltılarak baş ve ayakları kesilip iç organları çıkartılıyor. Son olarak da derisi yüzülen kurbağa, paketlenerek soğuk hava deposuna alınıyor.

Ana müşteri Fransa

Sasu Su ve Tarım Ürünleri Yönetim Kurulu Üyesi Nil Ece Yamanyılmaz yaptığı açıklamada, haftalık 3 ile 4 ton arasında yıllık ise 200 ton kurbağa ihraç ettiklerini belirtti.

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Yamanyılmaz, “Günlük işleme yapıyoruz. Sabah kurbağaları kesime sokuyoruz, akşamları da paketleyerek ertesi sabah müşteri elinde olacak şekilde gönderiyoruz. İhracatımız tamamıyla Avrupa ülkelerine. Başta Fransa olmak üzere İtalya ve İsviçre’ye gidiyor. Adana kurbağasının eti çok lezzetli. Renk, tat ve boyut bakımından en ideal kurbağalardan bir tanesi. O yüzden bizim kurbağalarımız revaçta hep. Fransa gastronominin başkentidir. En ünlü restoranlara bizim kurbağalarımız giriyor. Şu anda ana müşterimiz Fransa” diye konuştu.

“Fast food tüketimi talebi azalttı”

Öte yandan Yamanyılmaz, kurbağaların kentselleşmeye birlikte geçmiş yıllara göre azaldığını belirtti. Avrupa’daki talebin de fast food tüketimine geçtiğinden dolayı azaldığını kaydeden Nil Ece Yamanyılmaz, daha sonra şunları ifade etti:

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“Geçmiş yıllara göre çok kurbağa artık çıkmıyor. Kentleşmeyle birlikte doğal alanlardaki küçülme kurbağa popülasyonunda azalmaya neden oldu. Yurt dışındaki talepte de bir azalma var. Bizlerde olduğu gibi onlarda da fast food tüketimine yöneldiler. Geleneksel ürün olduğu için bazı dönemler aynı standardını koruyor. Tatil dönemlerinde yoğunluk aynı ancak ara dönemlerde belli düşüşler var.”

Yamanyılmaz, kurbağaların kilosunun yaz ve kış dönemlerinde değişiklik gösterdiğini belirterek sezonuna göre 9 ile 15 TL arasından aldıklarını ve ihraç ettikleri kurbağa bacağı porsiyonunun (4 tanesinin) 25-30 eurodan satıldığını sözlerine ekledi.

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