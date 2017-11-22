Adı çerez ama getirisi büyük

Sert kabuklu yemiş, kuru meyve, sebze ve kuru yemiş sektörü “Birlikten Kuvvet Doğar” temasıyla düzenlenen uluslararası faaliyetde biraraya geldi. Kuru yemiş, kuru meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan ve 150 ülkeye ihracat yapan Türkiye, faaliyet kapsamında 20 ülkeden satın alma heyetini ağırlıyor.

HALA DÜNYA LİDERİYİZ

Dün başlayan fuarda, biraraya geldiğimiz sektör temsilcileriyle konuştuk. Türkiye’nin ihracatında dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısının lokomotif görevi gördüğünü kaydeden Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, geçen yıl 926 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştıklarını hatırlatarak, artan üretimle ihracatın bu yıl 1,5 milyar dolara çıkabileceğini öngördüklerini söyledi. Celep, Türkiye’nin kuru incirde 64 bin, çekirdeksiz kuru üzümde 270 bin, kuru kayısıda ise 274 bin ton ihracat yaptığını kaydetti.

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UZAK DOĞUDA İHRACAT ARTTI

2017’nin hedef pazarları arasında yer alan Çin ve Kore’de iyi işler başardıklarını ifade eden Celep, “Kuru üzümde İngiltere, Almanya Hollanda’da da; kuru kayısının ise; Avrupa Birliği ülkelerinde noel sofralarının vazgeçilmezi olduğunu aktardı. Türk incirine ilişkin olarak da bilgi veren Celep, Fransa, Almanya ve ABD’ye önemli satışlar gerçekleştirdiklerini belirtti. Etkili çalışmalarla Uzakdoğu ülkelerindeki ihracatlarının önemli boyutlara ulaştığına vugulayan Celep şunları söyledi: "2018 yılında buradaki varlığımızı daha artırmak öncelikli hedefimiz. Ayrıca ihracatta hedef ülkeler arasında ABD, BAE ve Hindistan da önemli bir yer tutmakta. 2023 hedefimiz olan 3 milyar dolara ulaşmak için her türlü adımı atıyoruz.”

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İNOVATİF ÜRÜNLER LAZIM

Kuru yemiş ve kuru meyve sektörünün iç pazar büyüklüğünün 9,1 milyar liraya ulaştığını söyleyen Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Hüsamettin Karaman ise, zirvenin sektörün hammadde tedariğindeki dünya liderliğine ek olarak marka yaratma, ihracat rakamlarını artırmasında önemli bir kaldıraç görevi üstleneceğini söyledi. Karaman, "Türkiye hammaddedeki rolünü diğer ülkelerde olduğu gibi inovatif projeler geliştirip, rekabeti farklı bir boyuta çıkarmalı" değerlendirmesinde bulundu.