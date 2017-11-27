Afetlerin sigortalı hasarı 46 milyar dolar

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu, iklim değişikliğinin küresel önemi olan bir mesele olduğunu söyledi. Eroğlu, “Küresel ısınmanın devam eden yükselişinin, dünya genelinde daha sık ve şiddetli doğal felaketlere yol açması bekleniyor” dedi.

Eroğlu, afet hasarlarına dair şu rakamları paylaştı: “Sigortanın doğal afetlerdeki rolüne bakacak olursak, artan felaketlerle birlikte sigorta sektörünün yükünün de artmış olduğu görülüyor. 2015 yılında doğal afetlerin neden olduğu hasarlar içinde sigortalı hasar tutarı 37 milyar dolarken, bu rakam 2016 yılında 46 milyar dolar olarak gerçekleşti. İklim değişikliğine bağlı sigortalı hasar 40 milyar dolar oldu.”

ÇOK FAZLA BRANŞI ETKİLİYOR

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Türkiye’nin de küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkeler arasında yer aldığını belirten Eroğlu, ülkemizde son 10 yıl içinde iklim değişikliğine bağlı iki önemli hasar yaşadığımızı kaydederek, “Bunların ilki Ayamama Deresi hasarıdır. Sigorta şirketleri bu hasar sonucunda toplam 475 milyon dolar hasar ödedi. İkinci önemli hasar ise Marmara Bölgesi’ni etkileyen temmuz ayındaki aşırı yağış, dolu ve fırtına hasarıdır. Bu hasarda sektörün üstlendiği sigortalı hasar ise 500 milyon lirayı geçti” diye konuştu.

İklim değişikliğiyle birlikte ülkemizde de sel, dolu ve fırtına/hortum felaketlerinin daha sık vuku bulduğunu ifade eden Eroğlu, şunları söyledi: “Bu riskler sigorta sektörünün birçok sigorta branşını etkiliyor. Bununla birlikte, yangın, mühendislik, kasko ve tarım sigortaları branşındaki fiziki zarar etkisi daha yüksek oluyor. Özellikle yerleşim yoğunluğu yaşanan kıyı kesimlerde; yükselen su seviyesi, sel ve fırtına/hortum olaylarına bağlı olarak bu etkinin daha net hissedileceği öngörülüyor. Küresel ısınma nedeniyle sıcaklık 20. yüzyılda ortalamanın 6 derece üzerinde seyrediyor. Sıcaklık artışı, sağlık branşını da yakından etkilemeye başladı, hastane başvuruları ve erken doğum sonucu bebek ölümlerinde artış kaydedildi. Tarım branşında kuraklık şeklinde kendini gösteren küresel ısınmanın verimdeki olumsuz etkisiyle üretim kapasitesinde azalmaya sebep oluyor.”