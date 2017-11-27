Akıllı şehirler geri sayım

Türkiye, enerjiden suya, akıllı yönetimleri geliştirmek ve bu alandaki kent sayısını artırmak için Akıllı Şehir Eylem Planı’nı devreye sokacak. 2015-2018 dönemini kapsayan Bilgi Toplumu Stratejisi’nde “Akıllı Kentler Programı Geliştirilmesi” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sorumluluğuna verilmişti. Bu kapsamda Bakanlık, Akıllı Kent Strateji Eylem Planı hazırlanması için çalışmalar başlattı. Strateji sonunda ne kadar akıllı şehrin olacağı belirlenecek. Akıllı şehir eylem planı ile akıllı sağlık uygulamaları, akıllı ulaşım, akıllı trafik sistemleri, akıllı enerji yönetimi, akıllı su ve şebeke yönetimi, akıllı güvenlik sistemleri geliştirilecek. Türkiye’de, akıllı şehirlerin inşa edilmesinde yerli ve milli kaynakların kullanılması, bu doğrultuda ilgili teknoloji ürünlerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Türkiye’de halen 7 büyükşehir belediyesinde akıllı şehir uygulamaları bulunuyor. Akıllı durak, akıllı meydan, akıllı park söz konusu uygulamalardan bazıları olup bakanlık iyi uygulama örneklerini diğer belediyelere yaygınlaştırmayı hedefliyor. Bu çerçevede akıllı şehir geliştiren firmalar ile belediyeler bir araya gelecek.

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KANAL İSTANBUL'A SON TEKNOLOJİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Kanal İstanbul çevresine kurulacak şehirin kesinlikle akıllı şehir olacağını söyledi. Tuzcuoğlu, “Kanal İstanbul projesini tek başına biz yürütmüyoruz. Türkiye’nin vizyon projelerinden bir tanesi” dedi. Tuzcuoğlu, “Kentsel dönüşüm ile yeniden bir yerleşim yeri inşa edildiğinde akıllı şehir olarak nasıl uygulanacağı, yeni konsepte uygun olması ve kadim medeniyeti yansıtması aynı zamanda da akıllı olsun perspektifimiz var. Biz kimlikli bir şehir yapmak istiyoruz. Bunu yaparken de bu şehirlerin akıllı olmasını istiyoruz” diye konuştu.