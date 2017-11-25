Altay tankı motoruna 5 talip

SSM, Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi ihalesinde teklife çağrı dosyası alan firmaları internet sitesinden duyurdu.

Müsteşarlığın açıklamasına göre; teklif veren beş firma şunlar: TÜMOSAN Motor, Figes Simülasyon Hizmetleri, İstanbul Denizcilik Gemi İnşa Sanayi, TUSAŞ Motor ve BMC Otomotiv Sanayi.

LİSANS VE MÜLKİYET SSM'DE

Müsteşarlık, Altay tankı için daha önce sonuçsuz kalan girişiminin ardından, Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi ihalesini geçen ay yeniden açmıştı. İhale kapsamında, tankın güç grubu ihtiyacının ülke sanayisinin mevcut imkan ve kabiliyetlerinin azami derecede kullanılarak yerli ve milli imkanlarla karşılanması amaçlanıyor. İhale, yerli geliştirme modeli olarak açıldı. Bu tür ihalelerde her türlü lisans ve fikri mülkiyet hakları SSM’ye ait olmak üzere ürün geliştiriliyor.