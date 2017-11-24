Altay tankının motoruna 5 talip

Savunma Sanayii Müsteşarlığının (SSM), Altay tankının yerli motoru için çıktığı Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi'ne ilişkin ihalede, 5 firma teklife çağrı dosyası aldı.

SSM, Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi ihalesinde teklife çağrı dosyası alan firmaları internet sitesinden duyurdu.

Buna göre, söz konusu firmalar; BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, Figes Fizik ve Geometride Bilgisayar Simülasyon Hizmet Ticaret AŞ, İstanbul Denizcilik Gemi İnşa Sanayi ve Ticaret AŞ, TUSAŞ Motor Sanayi AŞ, TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ oldu.

Müsteşarlık, Altay tankı için daha önce sonuçsuz kalan girişiminin ardından, Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi ihalesini ekim ayında yeniden açmıştı. İhale kapsamında, tankın güç grubu ihtiyacının ülke sanayisinin mevcut imkan ve kabiliyetlerinin azami derecede kullanılarak yerli ve milli imkanlarla karşılanması amaçlanıyor.

Altay ana muharebe tank projesi

Proje kapsamında üstün teknoloji ürünü silah sistemleriyle donatılmış, yüksek hareket ve beka kabiliyeti olan, uzun menzilli ve etkili ateş-darbe gücüne sahip, elektronik harekât kabiliyeti yüksek bir tankın yurt içinde tasarlanması, geliştirilmesi, prototip üretimi, atış kontrol ve komuta kontrol haberleşme bilgi sistemlerinin milli olarak geliştirilmesi, zırh sistemlerinin teknoloji transferi ile yurt içinde geliştirilmesi hedeflenmiştir.

2008 yılında sözleşmesi imzalanan projenin ilk adımında 2 adet prototip üretilmiş olup testleri başarı ile tamamlanmıştır. Önümüzdeki dönemde 250 adet ALTAY Tankının seri üretimi gerçekleştirilecektir.

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