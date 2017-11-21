Altının gramı 163 lira seviyesinde

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,37 azalışla 162,40 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 266,00 lira, Cumhuriyet altını 1.086,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,37 düşüşle 162,40 liradan işlem gördü.

Gram altın, yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak 163,8 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. İstanbul Kapalıçarşı’da 162,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 162,80 liradan, bin 72 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 90 liradan, 148 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 152 liradan, bin 47 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 67 liradan, 524 liradan alınan Yarım Ziynet 534 liradan ve 262 liradan alınan Çeyrek Ziynet 267 liradan satılıyor.

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İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, bugün (18.20) itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

Altın Fiyatları Alış Satış Gram 163,34 163,40

Cumhuriyet 1063,00

1078,00

22 Ayar Bilezik 148,97

149,02 Lira Ziynet 1045,38

1065,36

Yarım Ziynet 521,06

534,31

Çeyrek Ziynet 261,35

267,16

Altının onsu 1.282,98 dolar

Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.282,98 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1 değer kaybederken altının kilogramı kapanışta 162 bin 250 lira oldu.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD'de yeni vergi reformunun temsilciler meclisinden geçmesinin altının ons fiyatında yükselişlere neden olduğunu söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.270 doların destek 1.281 doların ise direnç konumunda olduğunu ifade eden Memiş, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.

Memiş, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişlerin altının gram fiyatında yeni rekora neden olduğunu, ancak bu yükselişleri sağlıksız bulduklarından dolayı sert dalgalanmalar için dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

Dolar kurunda yaşanacak gerilemelerin altının gram fiyatında sert düşüşlere neden olabileceğini dile getiren Memiş, teknik açıdan 159,6 liranın destek, 163,8 liranın ise direnç seviyesi olarak takip edileceğini söyledi.

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