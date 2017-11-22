Çeyrek altın ne kadar? 22 Kasım gram ve çeyrek altın fiyatları Altının gramı 164 liranın üzerini gördü İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 164,2 liraya kadar çıktı. Peki altın piyasasının kalbi olan Kapalıçarşı'da çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Haber Merkezi 22 Kasım 2017, 10:07 AA