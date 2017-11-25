Üretimde olağanüstü bir potansiyele sahip Türk tarımı, ihracatını hızlı şekilde arttırmayı hedefliyor. Son dokuz aylık dönemde tarım ve gıda ihracatı yüzde 4,2 artışla 11 milyar 304,7 milyon dolardan 11 milyar 774,6 milyon dolara yükseldi. Sektör geçtiğimiz yıl ekonomi için 52,3 milyar dolarlık hasıla oluşturdu ve 18 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2023 yılında 150 milyar dolar hasıla ve 40 milyar dolar ihracat değerlerine ulaşmayı hedefleyen sektörün en önemli ihtiyacı, uluslararası alıcılarla bir araya gelmek ve ticari işbirlikleri yapmaktan geçiyor.

ANTALYA TECRÜBESİNİ KONUŞTURUYOR

Tarım teknolojileri konusunda AR-GE çalışmalarının sonucunu almaya başlayan tarım üreticileri, Rusya ve Orta Asya pazarına yaş sebze ve meyve dışında sera ve ekipmanlarını da ihraç ediyor. Şirketler, dış pazarlarda anahtar teslimi sera kurulumu ile son yılların önemli yatırım işlerinden birine imza atıyor. Bu konuda lider şehirlerden olan Antalya’daki firmalar; Rusya, Azerbaycan ve Türkmenistan başta olmak üzere onlarca ülkeye sera kuruyor. Bu şirketler kurulum sonrası hizmete kadar her konuda yabancı müşteriye yardımcı oluyor ve üretim tecrübesini paylaşıyor. Antalya’daki tarım teknoloji yatırımları aynı zamanda şehre dünyanın en büyük tarım fuarına da ev sahipliği yapma onurunu veriyor. Tarım ürünleri, teknolojileri, tohum ve türevleri ve tarım altyapı hizmetlerinin tümünü barındırma özelliği ile dünyanın en büyüğü olan Antalya Tarım Fuarı 29 Aralık’ta başlayacak. Özellikle sera kurulumu konusunda Rusya’dan önemli yatırımcıların Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Her yıl milyonlarca dolarlık anlaşmalara imza atılan Growtech Eurasia 17. Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknoloji Fuarı da bu alana yatırım yapan yerli firmaların gövde göstereceği platform durumunda. Antalya Expo Center’da düzenlenen fuarın 800 firma katılıyor ve 85 ülkeden 85 bin ziyaretçi hedefi var.

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Growtech Eurasia Marka Direktörü Engin Er

HEDEF TARIMDA KATMA DEĞER

İhracatın Türk tarımındaki sorunların çıkış yolu olduğunu belirten Growtech Eurasia Marka Direktörü Engin Er, seracılık ağırlıklı gerçekleştirilen fuarın her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırladığını söyledi. Buyıl uluslarararası katılımcı sayısını %50 arttırmayı başardıklarını belirten Er, “Katılımcı ve ziyaretçileri Avrupa, Balkan, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türki Cumhuriyetler’e kadar çok geniş bir coğrafyadaki pazarlarla buluşturuyoruz” dedi. Er, özellikle Rus ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nden gelen katılımcıların sera ve kurulumla ilgilendiklerini belirterek milyonlarca dolarlık iş anlaşmasının fuar kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

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Bakanlık destekliyor

Ekonomi Bakanlığı’nın uluslararası fuarlara katılımcı desteğinden yararlanacak tek tarım fuarı olduğunu belirten Engint Er şunları söyledi: “Growtech Eurasia, Ekonomi Bakanlığı’nın bu yıl ilk defa verdiği uluslararası fuarlara katılımcı desteğinde 19 fuardan biri seçildi. Tarım sektöründeki fuarlar içerisinde destekten yararlanacak tek tarım fuarı. T.C. Ekonomi Bakanlığı, Growtech fuarına katılan üretici firmalara, yer kirası ve stand konstrüksiyonu için yapacakları harcamalarının 30 bin TL’yi geçmemek kaydıyla yüzde 50’sini destekliyor.”