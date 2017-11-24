Ankara yeniden Avrupa’ya uçuyor

1990’lı yıllarda Ankara’dan yurtdışına direkt uçuşların talep yetersizliği nedeniyle kaldırılmasının ardından yeniden Ankara’dan Frankfurt, Viyana, Berlin ve Paris’e uçuşlar başladı. Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) bir yılı bulan girişimlerinin sonucu THY direkt olarak Frankfurt, Berlin, Viyana ve Paris seferlerini Ankara’dan başlattı. ‘Ankara Uçuyor’ sloganı ile Frankfurt’ta gerçekleşen toplantıda konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara’dan yurt dışına direkt uçuşların artmasının sadece ulaşım kolaylığı açısından değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Baran; direkt uçuşların, Ankara’nın kongre, fuar ve sağlık turizmi alanında gelişmesine yönelik çalışmaların bir parçası olduğunu kaydetti.

23 TRİLYON DOLARLIK PAZAR

Ankara’dan Frankfurt’a uçakla yaklaşık 3,5 saatte geldiklerini anlatan Baran, “Coğrafi olarak Türkiye’nin ortasında yer alan Ankara’dan 3-4 saatlik uçuşla varılabilecek Almanya, Lüksemburg, Avusturya, Irak, Ürdün, Kıbrıs, Romanya, İngiltere, Özbekistan, Libya gibi 34 ülke mevcut. Bu ülkelerin toplam gayrisafi milli hasılası yaklaşık 23 trilyon dolar. Yani 34 ülkeyi kapsayan 23 trilyon dolarlık bir pazarın ortasındayız. Bu pazarı değerlendirecek üretim yapısına sahip bir şehrimiz var” diye konuştu.

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ANKARA FRANKFURT’LA BENZEŞİYOR

Frankfurt’un, Ankara ile pek çok ortak özelliğe sahip bir şehir olduğunu, Avrupa’nın kavşak noktasında bulunduğunu kaydeden Baran, şunları kaydetti: “Ankara’nın ise İpekyolu güzergahı üzerinde yer aldığını dile getirdi. Baran, Frankfurt’un özelliklerini şöyle dile getirdi: “800 yılı aşkın bir süredir ticaret fuarlarına ev sahipliği yapan Frankfurt, tıpkı New York, Roma, Londra, Moskova, Tokyo veya İstanbul gibi, uluslararası ticaretin en önemli merkezlerinden biri. Ankara Ticaret Odası olarak biz de şehrimizin geleceğini kongre ve fuar turizminde görüyoruz.”

ALMANYA EN ÖNEMLİ İŞ PARTNERİMİZ

Almanya ile Türkiye’nin ilişkileri hepimizin bildiği gibi çok eskilere dayandığını anlatan Baran, “3 milyon vatandaşımızın ikinci vatanı olan bu ülke ile ekonomik, sosyal, kültürel bağlarımız mevcut. Bugün Almanya’da ekonomiden spora kadar birçok alan da vatandaşlarımız var ve kendilerinden söz ettiriyorlar. Halen 85 bin Türk girişimci yılda 45 milyar Euro’luk bir ciro ile iş yerlerinde 80 bini alman olmak üzere 400 bin kişiye istihdam sağlıyor” diye konuştu. Ticaretin ülkeler arasındaki en sağlam köprü olduğuna dikkat çeken Baran, hem ithalatta hem de ihracatta Türkiye’nin en önemli dış ticaret partnerinin Almanya olduğunu hatırlattı.

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Ticaretten daha önemli bir simge

Eski AB’nin Gelişmeden Sorumlu Komiseri Günter Verheugen de konuşmasında Türkiye’ye her gelişinde ciddi sıkıntılar yaşadığını belirterek, “Doğrudan bir uçuş bağlantısı gerçekten büyük bir kazanım ve başarıdır" şeklinde konuştu. Berlin işe yarar bir havalimanına sahip olması halinde artık daha kolay ulaşım sağlanacağına vurgu yapan Verheugen, "Ama Berlin yeni havalimanı beklerken, Ankara yepyeni bir havalimanına sahip oluyor. Yeni doğrudan bağlantılar benim açımdan bir simgedir"dedi. Ekonomiden önce bir bağlantının oluşturmasının daha önemli olduğuna vurgu yapan Verheugen şunları söyledi: "Bunda güçlü bir siyasi karar vardır. ‘Avrupa ile doğrudan bağlantı kurmak istiyoruz’ demektir.”

Yatırımcı için büyük avantaj olacak

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yaptığı konuşmada, Ankara’dan direkt uçuş bulunmamasının aktarmalı gidişler nedeniyle 4-5 saatlik kayba yol açtığını dile getirdi. “Bugün en kıymetli şey paradan sonra zaman kaybıdır” diyen Hisarcıklıoğlu, “Ankaralılar olarak biz değil, Çorum’dan, Eskişehir’den gelen vatandaşlarımız için de geçerli. ATO’nun bu girişimi İç Anadolu’nun tamamına şimdi bir avantaj sağlandı. Biz İstanbul üzerinden giderken, gelen için bu daha büyük bir sorundu. Ama asıl gelen yatırımcının işi kolaylaştı" diye konuştu. Yatırımcının kolay ulaştığı yere yatırım yaptığına vurgu yapan Hisarcıklıoğlu şunları söyledi: "Bu seferlerin artık Ankara üzerinden yapılması karşılıklı olarak bizim kazancımızı değil, şehrimize yapılan yatırımdan yararlananlara da faydalı olacak. Yakında Düseldorf ve Amsterdam gibi başka şehirlere de de direkt gidip ve gelebileceğiz.”