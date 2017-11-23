Asgari ücret herkesin gelirini artıracak

Ocak'ta asgari ücrete gelecek zam, herkesi etkileyecek. Hem tüm çalışanların hem de işsizlerin geliri artacak. Ayrıca erken emeklilik için borçlanma miktarları da yükselecek. İşte asgari ücrette artışla gerçekleşecek bazı zamlar:

Halen net bin 404 lira 6 kuruş, brüt bin 777 lira 50 kuruş olan asgari ücret, 1 Ocak'ta artacak. Yeni ücret, Aralık'ta Asgari Ücret Komisyonu tarafından belirlenecek. Asgari ücret geçen yılki gibi yüzde 8 seviyesinde artırılırsa, net maaş bin 516 liraya çıkacak. Brüt asgari ücret ise bin 919 lira 70 kuruş seviyesine yükselecek. Ancak bunun üzerinde olması bekleniyor.

ÖZGÜN 2018 Asgari ücret ne kadar olacak? 2018 asgari ücret zammı açıklaması

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Çalışanların maaşına eklenen asgari geçim indirimi yükselecek. Asgari ücrete geçen yılki gibi yüzde 8 zam olursa en düşük asgari geçim indirimi 133 lira 31 kuruştan 143 lira 97 liraya çıkacak.

İşsizlik maaşında taban ve tavan tutarlar da artacak. İşsizlik maaşı son 4 aylık ortalama brüt kazancın yüzde 40'ı oluyor. Bu yıl işsizlere ayda en az 705 lira 60 kuruş, en çok da bin 411 lira 20 kuruş ödeniyor. Brüt asgari ücret bin 919 lira olursa, en düşük işsizlik maaşı 767 lira 88 kuruşa, en yüksek işsizlik maaşı da bin 535 lira 76 kuruşa çıkacak.

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Tüm ödemeler ve borçlanmalar da artacak. Özellikle erken emeklilik için yapılan doğum ve askerlik borçlanmalarında taban tutarlar yükselecek. Ocak ayı gelmeden harekete geçenler kazançlı çıkacak. Takvim'in haberine göre, halen aylık en düşük borçlanma tutarı 568,8 lira seviyesinde bulunuyor. 1 Ocak gelmeden 1 çocuk için 2 yıllık (24 ay) doğum borçlanması yapılırsa, en az 13 bin 651 lira ödeniyor. Yine bu yıl bitmeden askerlik borçlanması yapanlar 540 günlük (18 ay) borçlanma için en az 10 bin 238 lira ödüyor. Eğer Ocak'ta brüt asgari ücret bin 919 lira 70 kuruş olursa, 2 yıllık doğum borçlanması 14 bin 743 liraya, 18 aylık askerlik borçlanması da 11 bin 57 liraya yükselecek.

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