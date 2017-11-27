Asyalı yatırımcı Türkiye'yi sevdi

Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi dev projelerin ardından Çanakkale köprüsü ihalesini de Koreli iki şirket olan SK ve Daelim kazanmıştı

Türkiye’ye yatırım yapan Asyalıların toplam yatırımlar içindeki payı yüzde 5’lerden yüzde 20’nin üzerine çıktı. Çin, Güney Kore, Japonya’dan gelen yatırımcıların öne çıkma sebeplerinden biri de Türkiye’nin büyük altyapı ve ulaştırma projelerine Asyalı devlerin talip olması. Özellikle Japonya ve Güney Kore arasında bu konuda ciddi bir rekabet yaşanıyor. Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi dev projelerin ardından Çanakkale köprüsü ihalesini de Koreli iki şirket olan SK ve Daelim kazanmıştı. Çin’in de ‘Kuşak ve Yol’ projesi kapsamında Türkiye pazarına artan ilgisi söz konusu. Uzmanlar, küresel zenginliğin Uzakdoğu ve Asya bölgesine kaydığını belirterek, Türkiye’ye daha fazla yatırımcı çekileceğine dikkat çekiyor.

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20-25 MİLYAR DOLAR ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Türkiye'nin 20-25 milyar dolar seviyesinde yabancı sermaye çekebileceğin, belirten Ünlü & Co Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ünlü, üllkemize yatırım yapan şirketlerin uzun vadeli potansiyele baktığını söyledi. Ünlü, yatırımcıların yapısının değiştiğini, bir grup yatırımcının yatırım yapmadığını ve bunların daha ziyade özel sermaye fonları olduğunu belirtti.

Ünlü & Co Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ünlü

ŞİRKETLER ÇEŞİTLENİYOR

Bu fonların süreleri kısıtlı ve 3-7 yıllık süre için yatırım yaptıklarını anlatan Ünlü, “Bunlar Türkiye’nin potansiyeline güvense de beklemede kalan fonlar. Trilyonca dolar fon yöneten KKR, TPG, Cinven, Carly gibi global fonlardan bahsediyorum. Bunlar son 3-4 yıldır Türkiye’de yatırım yapmıyor. Ama bunların yerine daha önce Türkiye’de yatırım yapmayan Çin, Güney Kore, Japony gibi ülkelerden Asyalı yatırımcılar geldi. Toplam yabancı sermayede Asyalı yatırımcıların payı yüzde 5’ten yüzde 20’nin üzerine çıktı” dedi. Ünlü, Avrupa’dan her dönem yabancı yatırımcının geldiğini ve yüzde 50-60 paya sahip olduklarını belirtti. Öngörülebilirliğin artması ve global fonların da gelmesiyle toplam yabancı sermaye yatırımının yıllık 20 milyar doların üzerindeki seviyeyi görebileceğini belirtti.

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HALKA ARZDA REKOR BEKLENTİSİ

Ünlü 2018’de 3,5 milyar dolar düzeyinde halka arz olacağını tahmin ettiklerini belirterek, “EnerjiSA, Medical Park, Şok, Memorial, Defacto şirketlerinin halka arzı planlanıyor” dedi. “Eğer yılın ilk yarısında bunlar gerçekleşirse toplamda bugüne kadar yapılmış en yüksek tutarda halka arz olacak” yorumunu yapan Ünlü, 2017’nin tamamında 8-10 milyar dolarlık şirket birleşme ve satın alma işlemi gerçekleşeceğini öngördü. Yatırımcıların her zaman en başarılı şirketleri satın aldığını vurgulayan Ünlü, bu yılın ocak-ekim döneminde 5,2 milyar dolar şirket satın alma ve birleşme işlemi gerçekleştiğini bildirdi. Ünlü, yabancı yatırımcıların gerçekleştirdiği en büyük ilk beş işlemde Hollandalı Vitol’un Petrol Ofisi’ne, İspanyol BBVA’nın Garanti Bankası’na, Avustralyalı IFM’nin Mersin Limanı’na, Brezilyalı BRF’nin Banvit’e ve özel sermaye fonu Actera’nın Korozo’ya yaklaşık 4 milyar dolar yatırım yaptıklarını aktardı.

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YATIRIMCI GELMİYOR ALGISI YANLIŞ

Mahmut Ünlü, 2016’da satın almaların 7,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini, geçmiş yıllara göre aslında bu seviyenin düşük olduğunu söyledi. Bunun birkaç sebebinin bulunduğunu belirten Ünlü, “Tabii ki başta geçen yılki darbe girişimi sebebiyle 15 Temmuz’u takiben 4-5 ay boyunca hiçbir aktivite olmadı. O nedenle geçen yılı yarım yıl gibi saymak lazım. Bu yılı da 4’te 3 gibi saymak lazım. Çünkü nisan ayında referandum olacağı için yıl başından referanduma kadar da aktivite zayıftı. Referandum sonrasında satın alma ve birleşmeler gerçekleşti” dedi.

4,3 MİLYAR DOLAR SATIN ALMA

Ünlü, 2013-2015 döneminde 6-17 milyar dolar alım-satım işlemi gerçekleştiğini, bunun içinde özelleştirmelerin de yer aldığını ifade etti. Geçen yıl reel sektörde 2,2 milyar dolarlık ve 2017’de de 4,3 milyar dolarlık satın alma yoluyla yatırım yapıldığına işaret eden Ünlü, “Son dönemde yabancı yatırımcı gelmiyor mu?” gibi bir algının oluştuğunu ve bunun kesinlikle doğru olmadığını vurguladı.