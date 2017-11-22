Bakan Elvan Afganistan ve Endonezya'lı bakanlarla görüştü

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 33. Toplantısı kapsamında bazı konuk bakanlar ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Elvan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantı çerçevesinde Afganistan Ekonomi Bakanı Muhammed Mustafa Mastoor ve Endonezya Ulusal Kalkınma Planlaması Bakanı Bambang Brodjonegoro ile baş başa görüştü.

Afganistan Ekonomi Bakanı Mastoor ile gerçekleştirilen görüşmede Afganistan'daki yatırım alanları konuşulurken, konuk bakan, Türk yatırımcıları ülkesine davet etti.

Bakan Mastoor, özellikle madencilik, inşaat ve gıda alanlarında ülkelerine yatırımcı çekmeyi hedeflediklerini anlattı.

"Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz"

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Endonezya Ulusal Kalkınma Planlaması Bakanı Brodjonegoro ile gerçekleşen görüşmede ise Türkiye'nin kamu-özel iş birliği alanındaki tecrübeleri ele alındı.

Konuk bakan Brodjonegoro, Türkiye'nin bu konudaki deneyimlerinden etkin bir şekilde yararlanmak istediklerini belirtti. Görüşmede, iki ülke arasındaki yatırım ve ticaret alanlarındaki potansiyelin önemi vurgulandı.

Öte yandan görüşmede gelecek dönemde somut adımlar atılması için mutabakata varıldı.