Fakıbaba'dan ithal et açıklaması Bakan Fakıbaba: 3 sene sonra biz artık et ithal etmeyeceğiz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Ben gerçekten hayvanın ithal edilmesine karşı bir kardeşinizim ama vatandaşlarımızın et yemesi gerekiyor. Bu ithalatın geçici olduğunu bilmenizi istiyorum. Üç sene sonra biz artık et ithal etmeyeceğiz. Kendine yeter bir ülke olacağız. Bu konuda zaten Cumhurbaşkanımızın bize talimatları var" dedi.

Haber Merkezi 25 Kasım 2017, 16:21 IHA