EkonomiBakan Soyludan cam filmi açıklaması
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Cam filminde son durum! Cam filmine ceza kesiliyor mu?

Bakan Soylu'dan cam filmi açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cam filmi tartışmalarına noktayı koydu. Bakan Soylu, "Yeni yönetmelik çıkana kadar ceza kesilmeyecek" dedi.

Haber MerkeziDiğer
Yeni yönetmelik çıkana kadar ceza kesilmeyecek.
Yeni yönetmelik çıkana kadar ceza kesilmeyecek.

AK Parti’de önceki gün yapılan MKYK toplantısında, hükümetin gündemindeki tüm konular masaya yatırıldı. Hürriyet'te yer alan habere göre toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, araçlardaki 'cam filmi' tartışmalarına yanıt verdi.

Bakan Soylu, “Bu konuda biri İçişleri Bakanlığı’nı, diğeri Sanayi Bakanlığı’nı ilgilendiren iki ayrı yönetmelik var. Biri cam filmin kullanımını, diğeri üretimini ilgilendiriyor. Şimdi iki bakanlık olarak, bu yönetmelikleri birbirine uyumlu hale getiriyoruz. Normalde zaten ceza kesiliyordu. Cumhurbaşkanımızın uyarısı üzerine, yeni düzenleme yapılana kadar ceza kesilmesini durdurduk. Yeni yönetmelik çıkana kadar ceza kesilmeyecek” dedi.

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