Başbakan Yıldırım: Hedefimiz 20 milyar dolar

Başbakan Binali Yıldırım İngiltere'de yatırımcılarla bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Birleşik Krallık ile ilişkiler son 2 yılda gözle görülür şekilde olumlu yönde ilerlemektedir. Bugünkü ziyaretimiz esnasında Başbakanla ikili görüşmelerimizin yanı sıra farklı kurum ve kişilerle toplantılar gerçekleştireceğiz. Türkiye ile İngiltere ilişkilerini nasıl daha ileriye taşırız bunları görüşeceğiz.

Birleşik Krallık Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştirdiği ikinci ülke. İkili ticaret hacmimiz 17 milyar doların üzerine çıktı. Hedefimiz olan 20 milyar dolara çok yakınız. Ülkemizde yatırım yapan şirketler bizim şirketimizdir, bizim şirketlerimizden farklı bir konumları yoktur ve bu anlayışla tüm şirketlerin sorunlarına beklentilerine cevaplar veriyoruz.

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"Türkiye dinamik bir coğrafyada yer alıyor"

Türkiye öyle bir bölgede yer alıyor ki etrafındaki yakın coğrafya, 4 saatlik uçuşlar 60'a yakın ülkeye erişebilirsiniz. Çok dinamik bir coğrafyada yer alıyoruz, öyle ki Türkiye'ye yapılacak yatırım Türkiye ile sınırlı değil. Büyüme azmi olan birçok ülkeye de yatırım anlamı taşıyor.

Uluslararası doğrudan yatırımları önemsiyoruz. Buna yönelik önemli düzenlemeler yaptık, desteklerimiz var. Türkiye ekonomisi dinamik bir yapıya sahip. 2016'da hain darbe girişimine rağmen hemen akabinde yılın sonunda toplamda yüzde 3.2 büyümeyi başarmıştır. 2017 için felaket senaryoları üretilmesine rağmen ilk yarıda yüzde 5'in üzerinde büyüme gösterdik. Sene sonunda büyüme oranımız yüzde 6-7 civarında gerçekleşecektir.

Türkiye son 15 yılda tam istikrar ve güvene sahip bir iktidarla yönetilmektedir. Bu bakımdan Türkiye GSMH'sı 3 kat büyümüştür, Türkiye bugün altyapı yatırımlarını büyük oranda tamamlamıştır.

Türkiye'de iş gücüne katılım son 8 yılda yüzde 44'ten yüzde 53'ün üzerine çıkmıştır. Ülkemizin en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer aldığını belirtmek istiyorum. Türkiye dünyadaki 10 mega projeden 6'sını yapmıştır. Bu Türkiye'nin güven ve istikrarda ne kadar mesafe kaydettiğini gösteren en önemli sonuçtur.

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