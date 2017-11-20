BDDK'dan 'yönetmelik değişikliği' açıklaması

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Resmi Gazete'nin 16 Kasım 2017 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren "Bankaların bi̇rleşme, devi̇r, bölünme ve hi̇sse deği̇şi̇mi̇ hakkında yönetmeli̇kte deği̇şi̇kli̇k yapılmasına dai̇r yönetmeli̇k"e ilişkin olarak yönetmelik değişikliğinin bir bankanın aktifinde yer alan varlıkların bankanın iştirakine aktarılmasında mükerrer izin mekanizmasını ortadan kaldırmak amacını taşımakta olduğu ve bugün bazı basın yayın organlarında yer alan bir bankanın varlıklarının başka bir bankaya devredileceğine yönelik haberlerle ilgisi bulunmadığını duyurdu.

BDDK tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere, 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarakyürürlüğe giren Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi HakkındaYönetmelikte (Yönetmelik) bankaların birleşme, devir, bölünme ve hisse değişimlerine ilişkinusul ve esaslar düzenlenmektedir.Bununla birlikte, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 159'uncu maddesinde isebir şirketin tam veya kısmi bölünebileceği, bu kapsamda kısmi bölünmede bir şirketinmal varlığının bir veya birden fazla bölümünün diğer şirketlere devrolduğu, bölünen şirketinortaklarının, devralan şirketlerin paylarını ve haklarını iktisap ettiği veya bölünen şirketin,devredilen mal varlığı bölümlerinin karşılığında devralan şirketlerdeki payları ve hakları eldeederek yavru şirketini oluşturduğu hususları hükme bağlanmıştır.Bu çerçevede, 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarakyürürlüğe giren Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikuyarınca bankaların iştirak edinmelerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulununiznine tabi olduğu hususu da dikkate alınarak, bir bankanın mal varlığının bir veya birden fazlabölümünün bankanın infisah etmesine neden olmayacak şekilde devredilmesi ve bu suretlebankanın devredilen mal varlığı bölümlerinin karşılığında devralan şirketlerdeki payları vehakları elde ederek yavru şirketini oluşturması şeklindeki kısmi bölünmenin Yönetmelikhükümlerine tabi olmaksızın, TTK ve genel hükümler çerçevesinde yapılabilmesini teminenbahse konu kısmi bölünme türü 16 Kasım 2017 tarihli ve 30242 sayılı Resmi Gazete’deyayımlanan “Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında YönetmelikteDeğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Yönetmelik kapsamından çıkarılmıştır."

Açıklamada, yapılan yönetmelik değişikliğinin bir bankanın aktifinde yer alan varlıkların bankanın iştirakine aktarılmasında mükerrer izin mekanizmasını ortadan kaldırmak amacını taşımakta olduğu ve bugün bazı basın yayın organlarında yer alan bir bankanın varlıklarının başka bir bankaya devredileceğine yönelik haberlerle ilgisinin bulunmadığı bildirildi.