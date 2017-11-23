Benzine zam geliyor.

Benzin fiyatlarında dalgalanma sürüyor. En son 22 Kasım’dan geçerli olmak üzere 7 kuruş indirim yapılarak İstanbul’da fiyatlar 5.61’den 5.54 liraya inmişti. Yarından geçerli olmak üzere benzine 8-10 kuruş zam bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 24 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 8-10 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Motorinde ise bir artış beklenmiyor" denildi.

Benzinin litresi İstanbul'da ortalama 5,59 lira, Ankara'da 5,62 lira, İzmir'de 5,60 liradan satılıyor. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

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