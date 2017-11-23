EkonomiBenzine zam geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Benzine zam geliyor

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 8-10 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Motorinde ise bir artış beklenmiyor.

Haber MerkeziYeni Şafak
Benzine zam geliyor.
Benzine zam geliyor.

Benzin fiyatlarında dalgalanma sürüyor. En son 22 Kasım’dan geçerli olmak üzere 7 kuruş indirim yapılarak İstanbul’da fiyatlar 5.61’den 5.54 liraya inmişti. Yarından geçerli olmak üzere benzine 8-10 kuruş zam bekleniyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 24 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinde 8-10 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Motorinde ise bir artış beklenmiyor" denildi.

  • Benzinin litresi İstanbul'da ortalama 5,59 lira, Ankara'da 5,62 lira, İzmir'de 5,60 liradan satılıyor. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

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