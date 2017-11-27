'Bir günlük sigorta ile erken emekli olabilirsiniz'

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, sigorta sistemi, erken emeklilik ve yurt dışında yaşayan mavi kart sahiplerinin emeklilik haklarına ilişkin detaylı bilgileri paylaştı, vatandaşlara sigortalı olmanın erken emeklilikteki önemi hakkında önemli uyarılarda bulundu.

"Bir günlük sigorta ile erken emeklilik"

SGK tarafından işçinin işe başladığı andan itibaren sigortalı olmasının hükmedildiğinin altını çizen Nacar, halk arasında bilinen deneme süresi diye bir durumun kanunda yeri olmadığını ifade etti. Bu kapsamda işe başlayan kişilerin 18 yaşına girdikten sonra sigortalarının da başlaması gerektiğini vurgulayan Nacar, bugün gelinen şartlarda işverenlerin kaçak işçi sisteminden yararlandığı için, çalışanların bunu önemsemediğini ve "sigortam çok önemli değil, ben maaşımı alayım, evimi geçindireyim" düşüncesinin yanlış olduğunu kaydetti. Nacar, "18 yaşında sigorta yapıldığında, 10-15 yıl sonra SGK’da emeklilik hakkı sırasında geriye dönük, ilk işe giriş sigorta tarihine bakılıyor. Giriş tarihi ne kadar eskiyse, erken emekli olabiliyorsunuz ve bir günün bile sizi erken emekli edebileceği bir sistemdeyiz şuan" şeklinde konuştu.

Bu konuda ailenin de rolüne değinen Nacar, "Evin reisinin, oğlunun/kızının sigortasıyla ilgilenip hatta iş yerine dahi giderek, iş verenine sigortanın başlatılması gerektiğini söylerse, hem o çocuğun ilerideki emeklilik sırası için doğru bir işlem yapmış olacak hemde kaçak sigortalılığın da önüne geçilmiş olacak" dedi.

"Mavi kart sahipleri borçlanmalarını ödeyerek Türkiye’den emekli olabilir"

Yurt dışında yaşayan mavi kartlı Türklerin Türkiye’de borçlanmasını ödemesi halinde emekli olabileceklerine de değinen Uzman Nacar, "Yurtdışında 20-25 yıl boyunca çalışan vatandaşlar, bu çalışma sürelerinin hizmet dökümünü alarak gelip Türkiye’ye müracaat yapmaları halinde kendilerine 3201 sayılı kanun gereği bir borçlanma çıkıyor. Mart kart sahipleri bu borcu ödediğinde kendilerine Türkiye’den emekli olma hakkı veriliyor. Senede iki kere zam yapılıyordu, 2017’den itibaren bu zam yılda bir kereye düşürüldü, bu kapsamda 31 Aralık 2017 tarihinde zam var. Yani Avrupa’da yaşayan Türkler 2018’den önce Türkiye’ye gelip ödemelerini yapıp emeklilik müracaatlarını yapmaları gerekir, aksi takdirde daha fazla ödeyecekler" uyarısında bulundu.

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"Çalışanlar ücretlerini elden almamalı"

2008’den sonra getirilen düzenleme ile alınan maaşın ne kadar maaş alıyorsan aldığın maaş için yatan prim ne kadarsa o kadar maaş alıyorsun. Bugün bir çalışan 2 bin TL maaş alıyorsa bunu SGK’ya prim kazanç olarak bildirmesi gerektiğini, böylelikle yüksek maaş alınacağını kaydetti. Nacar, "Maaşın bin 500 TL’si bankaya yatırılıp SGK’ya bildirilip geri kalan 500’ü elden veriliyorsa, yüksek maaş almada engel oluşur. Bu durumda iş veren de devletten vergi kaçırıyordur. Böyle bir durumda mağdur olmamak için kişiler aldıkları maaşı elden değil, banka üzerinden almalıdırlar. Yüksek emekli maaşı almak için de, aynı ikametgah adresinde birden fazla sigortalı işte çalışabilirsiniz, SGK’da bunların toplamı prim kazanç olarak sayılır" dedi.

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Nacar, iş verenlerin bu konuda ihmalleri olduğunda ALO 170 (Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi) veya Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ALO 150 hattına ihbarda bulunabilineceğini belirtti.

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