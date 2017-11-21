Bitcoin'den tüm zamanların rekoru

Son iki günde yüzde 6,2 prim yapan sanal para birimi, ay başından beri yüzde 28, sene başından itibaren ise yüzde 749 değer kazandı.

Bitcoin'in 5,000 dolar seviyesinden ilk defa 6,000 dolar barajını geçmesi 8 gün, 7,000 dolar seviyesine ulaşması da 13 gün sürmüştü. Bu tarihten sonra düşüşe geçen sanal para biriminin değeri 12 Kasım'da 5,500 dolara kadar gerilemişti. 15 Kasım'da tekrar 7,000 dolar seviyesine yükselen Bitcoin'in 8,000 dolar barajına tırmanması ise bu tarihten sonra sadece 4 gün sürdü.

Uzmanlar, Bitcoin'in finansal piyasalara girmesi için yapılan hazırlıklara işaret ederek, bu yıl bitmeden sanal para biriminin değerinin 10,000 dolara ulaşabileceğini belirtiyor.

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Bitcoin ve sanal para birimleri hizmeti sunan Coinbase, geçen hafta yaptığı açıklamada, büyük yatırımcıları da Bitcoin'e çekebilmek için yatırım ve varlık fonlarıyla ilgili hizmetlere ağırlık vereceğini duyurmuştu.

ABD'li finans devi CME Group da geçen ay Bitcoin'in vadeli işlem sözleşmelerine bu yıl bitmeden başlamayı amaçladığını duyurmuştu.

BİTCOİN PARA YERİNE GEÇER Mİ?

Bitcoin sanal para birimi; ancak kağıt paranın yerine geçip geçmeyeceği bir süredir tartışılıyor. Ciddiye alınması gereken bir para birimi olduğu çok açık; ancak kağıt paranın yerine geçeceğini düşünmek biraz gerçeklerden uzak.

BİTCOİN NASIL KULLANILIR?

Bitcoin için sanal cüzdan gerekiyor, oluşturmak da gayet basit. Bu sanal cüzdanınızı cep telefonunuzda, bilgisayarınızda oluşturabileceğiniz gibi internet üzerinde bulunan web servislerinden de yararlanabilirsiniz. Kişi başına cüzdan sınırı bulunmuyor. Dilediğiniz kadar cüzdan oluşturabilirsiniz. Üstelik oluşturacağınız cüzdan için özel bilgilerinizi vermenize de gerek yoktur. Oluşturacağınız bu sanal cüzdan ile para alabilir, para gönderebilir hatta alış veriş bile yapabilirsiniz. Bitcoin sisteminde yapılan ödemelerin doğrulanması için açık anahtarlı şifreleme (asimetrik şifreleme), noktadan-noktaya ağ bağlantısı ve proof-of-work gibi teknolojiler kullanılıyor. Bitcoinler ödemeyi yapan adresten alıcı adrese şifrelenmiş olarak imzalanarak gönderilir. Her işlemin ağa duyurulumu yapılır ve blok zincirinde yerini alır. Böylece eklenen bitcoinler birden fazla kere kullanılamaz. Bitcoin bu teknolojileri kullanarak, herkesin kullanabileceği hızlı ve son derece güvenilir bir ödeme ağı sağlamaktadır.