Borsa günü 0,21 artışla kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,21 değer kazancıyla 104.759,74 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 220,33 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi de yüzde 0,06 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3,64 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,05 ile metal ana sanayi oldu.

BIST 100 endeksi pozitif seyir izliyor

Döviz kurlarındaki gerilemeden bulduğu destekle pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, 105.558,22 puana kadar çıktıktan sonra 105.000 seviyesinin altında dengelendi ve günü yüzde 0,21 değer kazancıyla 104.759,74 puandan tamamladı.

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Analistler, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerilemenin etkisiyle gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolara karşı değer kazandığını bunun da BIST 100 endeksinde iyimserlik yarattığını belirtti. Yurt içinde 2 ve 10 yıllık gösterge tahvil faizlerindeki gerilemenin de olumlu atmosfere katkıda bulunduğunu kaydeden analistler, yarın Fed üyelerinin konuşmaları ve ABD'deki yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.550 ve 106.400 seviyelerinin direnç, 103.000 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.