Çalışma Bakanı'ndan taşeron açıklaması

Bakan Sarıeroğlu, taşeron işçilerle ilgili "Biz talepleri, beklentileri en maksimum seviyede nasıl karşılayabilirizle ilgili çalışmaların içerisinde olmaya gayret gösterdik" dedi.

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ülke TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. "Taşeron işçilere kadro verilmesine yönelik çalışmaların" sorulduğu Sarıeroğlu, taşeronun AK Parti döneminde ortaya çıkmış bir çalışma şekli olmadığını, geçmişten beri Türkiye'de uygulandığını hatırlattı.

Sarıeroğlu, bu çalışma şeklinin AK Parti iktidara geldikten sonra disipline edildiğini, kurallarının netleştirildiğini, taşeronlara sendika üyeliğinin getirildiğini belirterek, 7 Haziran'dan sonraki süreçte, özellikle 1 Kasım seçimlerinde "taşeronların kamuda istihdam edilmesine" ilişkin söylemlerin olduğunu bildirdi.

İKİ BAKANLIK TAŞERON İŞÇİLER İÇİN ÇALIŞIYOR

Bununla ilgili göreve geldikleri ilk andan itibaren çalışmalara başladıklarına değinen Sarıeroğlu, "Belli bir çalışma vardı, Sayın Maliye Bakanımız tarafından büyük bir hassasiyetle, titizlikle yapılmış olan. Çalışma Bakanlığı olarak biz de sürece müdahil olduk. İki bakanlık gece gündüz... Çünkü alan çok geniş bir alan, farklı yansımaları, farklı şekilde etkileri olacak bir alan. Biz talepleri, beklentileri en maksimum seviyede nasıl karşılayabilirizle ilgili çalışmaların içerisinde olmaya gayret gösterdik." dedi.

EKONOMİ Maliye Bakanı'ndan taşeron açıklaması

TAŞERON İŞÇİ ÇALIŞMASI BAŞBAKAN'A SUNULDU

Çalışmalarının belli bir aşamaya geldiğine, bunların taslaklarını Başbakan Binali Yıldırım'a sunduklarına işaret eden Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

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"Başbakanımızın bazı önerileri, görüşleri oldu. O öneriler ve görüşler doğrultusunda şimdi tekrar revize ediyoruz, dün çalıştık bununla ilgili Bakanlıkta arkadaşlarımızla. Maliye Bakanlığı mali boyutuyla ilgili tekrardan bir çalışma yapıyor. Kısa zaman içerisinde inşallah hatlarını tamamen netleştirip tabii ki kamuoyuna sunacağız, burada bir tartışma olacak, kendi iç mekanizmamızda bunun değerlendirmelerini gerçekleştireceğiz ve sonrasında hızlı bir biçimde Meclise getirmeyi arzu ediyoruz. Biz, taşeronda oluşan yapıyı ortadan kaldırmayı arzu ediyoruz, hedefimiz bu. Bundan sonra taşeron şeklinde bir çalışma şeklinin kamu kurum ve kuruluşlarımızda olmamasıyla alakalı bir hazırlığımız var."

Bakan Sarıeroğlu, "Kadroya kademe kademe bir geçiş mi olacak?" sorusuna, "Bekleyen kitle çok fazla olduğu için ağzımızdan çıkacak bir kelime farklı yankılar uyandırabiliyor. Her şey tam netleşmeden paylaşmak burada doğru değil. Çünkü tekrardan sunacağımız mekanizmalarımız var, onay alacağımız mekanizmalarımız var." karşılığını verdi.

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GÜNDEM Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'ndan 'taşeron işçi' açıklaması

4E STATÜSÜ NEDİR TAŞERONLARIN HAKLARI NELER?

Bu soruşturmalardan geçen taşeron işçiler kamuda 'özel statülü sözleşmeli personel' olarak istihdam edilecek. Bunun için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesine bir ek yapılarak bu personelin 4E'li olması sağlanacak. Kadroya geçen taşeronlar çalıştıkları kurumlarda aynı görevleri yapmaya devam edecekler. Öğrenim düzeyleri yaptıkları işten farklı olanlar, eğitimlerine uygun işlere de kaydırılabilecek.

TAŞERON İŞÇİLER İÇİN 20 MADDELİK KANUN TASARISI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, devlette 441 bini kamu kurumlarında, 330 bini de belediyelerde olmak üzere toplam 771 bin taşeron işçi çalıştığını, bu işçiler için 20 maddelik çerçeve bir kanun tasarısı hazırlayacaklarını söyledi. Ağbal taşeron işçi maaşlarının ağırlıklı olarak 2 bin lira ila 2 bin 250 lira seviyesinde olduğunu, ancak 7- 8 bin lira alan taşeron işçilerin de olduğunu bildirdi. Bakan Ağbal, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda taşeron işçilere ilişkin torba tasarıyla yaptıkları ücret sınırlamasının sadece 8 bin taşeron işçiyi kapsadığını belirtti. Taşeronla ilgili çalışmalarda geç kalmadıklarını ifade eden Ağbal, “Teknik çalışmalar bitti. EKK'da görüşüp Bakanlar Kurulu ve ardından Meclis'e sevk edeceğiz. Çok uzun bir kanun tasarısı olmayacak. Belki 20 maddelik bir çerçeve kanun olacak. Çok kısa sürede geçeceğini düşünüyoruz” dedi.

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TAŞERON İŞÇİ NEDİR?

Taşeron, Fransızca’daki “tacheron” kelimesinden gelmektedir. Bir taşeron genellikle bir projenin belirli bir görevini yerine getirmek amacıyla genel yükleyici tarafından tutulan firmaya denilmektedir. Örneğin bir inşaat işinde genellikle konutların elektrik donanımı, doğraması yada su tesisatı ayrı ayrı taşeronlara verilmektedir. Başka bir örnek daha verecek olursak günümüzde bazı askeri kurumlar yemek gibi organizasyonları dışarıdan bir firma ile anlaşarak yaparlar. İşte burada firmaya taşeron firma ve bu firmada çalışanlara da taşeron işçi denilir. Taşeron iş yapan firmalarda çalışanlara ise taşeron işçi denilmektedir. Taşeronlar, tali işveren, alt işveren, alt işletici, alt ısmarlanan gibi isimlerle de anılmaktadırlar.

Taşeron işçiler günümüzde artık bir çok iş ve birçok şirket tarafından yardımcı işlerde kullanılmaktadırlar. Taşeron işçilerin bu denli fazla tercih edilmesinin sebebi, asıl iş sahiplerinin yani şirketlerin yanında çalıştırdıkları işçilerin sigorta, sosyal imkanı vb. masraflarından kurtularak üzerindeki yükleri taşeron firmalara atmak istemelerindendir. Şirketler bu şekilde daha fazla kar gütme amacı taşımaktadırlar. Fakat henüz tam olarak tanımı yapılmamış, çalışma şartları iyileştirilmemiş hatta tam olarak oturtulamamış taşeron işçilerin hakları bu gibi durumlarda kenara atılarak haddinden fazla çalıştırılıp emeklerinin karşılığını tam olarak alamamaktadırlar