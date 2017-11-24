'Çiftçilere birliklerin getirmiş olduğu kira parasını biz ödeyeceğiz' Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, lisanslı depoculuk alanında Bakanlığın çok sayıda destekleme çalışmaları yaptıklarını belirterek "Çiftçilere birliklerin getirmiş olduğu kira parasını biz ödeyeceğiz, yüzde yüzünü biz ödeyeceğiz, yani çiftçiden hiç bir şey çıkmayacak" dedi.

Haber Merkezi 24 Kasım 2017, 19:20 AA