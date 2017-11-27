Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyümede rekor kıracağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen ATO Ödül Töreni'nde konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Ankara'nın sadece bürokrasinin değil, istihdamın da iddialı bir şehir olduğunu ortaya koyan sizlere teşekkür ediyorum. Güçlü ekonomi güçlü devlet demektir. Peki ekonomi nasıl güçlü olacak? Burada devletin izlediği politikanın rolü çok büyüktür. Siyaset ekonomi konusunda da çok belirleyicidir. Ekonomisi güçlü olmayan bir devletin diğer hizmetleri de milleti memnun edemez.

Bizim medeniyetimizde fethedilen yer sömürülen yer değildir, ihya edilecek yer demektir. Balkanları fetheden ecdadımız buralarda elde edilen zenginlikleri başka bir yere taşımamıştır. Aliya İzzetbegoviç ölümünden kısa bir süre önce Tayyip buralar senin evladı Fatihan'dır demişti.

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Ankara tarihte olduğu gibi bugünde bu kültürün en önemli merkezi olmayı sürdürmektedir. Ticaret Odamızda bu kararlılığı görüyorum. Ticaret odamızın birliği ve beraberliğini çok önemsiyorum. Sizi bölmek ve parçalamak isteyenler olabilir, bu sakın izin vermeyin.

Döviz yorumu

Türkiye'nin 15 yılı milletimizle el ele vererek baştan sona yatırımlarla donattığımız bir dönem oldu. Geçmişimizi çok çabuk unutuyoruz. Ülkemiz ekonomisinin bir gecede yerle yeksan olduğu günlerden biz buralara geldik.

Bugün dolar arttı, benzin arttı diye karalar bağlayanlar geçmiş dönemi bilmiyor olabilir. Şimdi konuşuyorlar, 1 doların 7 bin 500 liralara çıktığı dönemi niye konuşmuyorsunuz?

"Büyümede tüm zamanların rekorunu kıracağız"

2003-2016 yılları arasında yüzde 5.7 büyüdü. Gelişmekte olan ülkeler arasında en başta yer alıyoruz.

Sanıyorum yıl bittiğinde yatırımlarda tüm zamanların rekorunu kırmış olacağız. 2017 büyümesinin yüzde 7 olması kimseyi şaşırtmayacaktır.

İnşallah az bir gayretle 1 trilyon dolara ulaşacak durumdayız. Bunları sizlerle beraber yaptık ve sizlerle beraber yapmaya devam edeceğiz kişi başına milli gelirimiz şimdi 11 bin dolar. Nereden nereye. Milli gelire göre dünyanın 13. büyük ekonomisine sahibiz. Hedefimiz 10 büyük ekonomisi arasına girmek. Bunun için mevcut durumuzu ikiye katlamak yeterli olacak.

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Hedef 1 milyon ilave istihdam

Ülkeyi yönetenler olarak bizim görevimiz daha çok istihdam için politikalar geliştirmektir. 1 milyon ilave istihdam hedefliyoruz. ARGE ve tasarım merkezlerinin sayısını artırarak istihdamın niteliğini de arttırıyoruz. Her alanda çok önemli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz.

İhracat son günlerde çok güzel haberler aldığımız bir başka alan. Rekora doğru gidiyoruz. Ekim ayı itibarıyla yıllık ihracatımız bir önceki döneme 15 milyar dolar artışla 154,2 milyar doları buldu.

Borsa İstanbul rekor üzerine rekor kırıyor. Dövizdeki suni şişkinliğin kısa süre sonra ortadan kalkacağına inanıyorum. Turizmde aleyhimize yürütülen tüm kampanyalara rağmen kayıplarımızı telafi ettik.

"Birilerinin faizdeki anlayışına katılmıyorum

Birilerinin faizdeki anlayışına katılmıyorum. Mevduat hesaplarına girecek olanlar bilesiniz ki faiz yarışına girmeyeceklerdir. En güvenli olan yerler neresiyse vatandaş parasını oraya yatırır. Ayağımıza takılan onca çelmeye rağmen hala dimdik ayakta bir Türkiye ekonomisi vardır.

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Tarih boyunca bu millete kefen biçenlerin sonu hep hüsran olmuştur. Şimdi de öyle olacaktır. İçimizden devşirilen hainlerin sonu da hep hüsran olmuştur.

"Kanal İstanbul ihale aşamasında"

Çılgın projelerle yolumuza devam. Kanal İstanbul Projesi bitme aşamasına geldi, ihale aşamasında.

Ankara'daki fuar alanı meselesini inşallah bu dönemde bitireceğiz. 1 yıl içerisinde bu fuar alanının bitirilmesi. İnşallah Kanal İstanbul gibi turizmde dev projelerimizin ayağa kalktığı, en önemlisi sağlıkta, bakın Bilkent bitiyor. Bilkent'teki dev şehir hastanemiz Şubat sonuna kadar bitiyor. Ankara farklı bir zenginliğe kavuşacak. Böyle dev bir hastaneye sadece Ankara'dan değil başka yerlerde hastalar gelecek. Ankara sağlıkta önemli bir merkez olacak. Bu çekim alanı ile birlikte inşallah dertli devasını buralarda bulmuş olacak.

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EKONOMİ 'Diriliş'in şehrinden yerli otomobile 6 bin dönüm arazi