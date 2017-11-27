Cumhurbaşkanı'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Dünyanın gözbebeği şehri İstanbul, hayali yüzyıllar sürmüş bir projeye atılan imzayla dünyanın merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Fikri 16’ncı yüzyıla uzanan, içeriği ve yeri ise uzun süre gizli tutulan Kanal İstanbul'la ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamada bulundu.

ATO Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kanal İstanbul Projesi bitme noktasına geldi, artık ihale aşamasında" dedi.

OYNAT02:32 'Çılgın proje' Kanal İstanbul'un hikayesi 16'ncı yüzyıla uzanıyor Dünyanın gözbebeği şehri İstanbul, hayali yüzyıllar sürmüş bir projeye atılan imzayla dünyanın merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Fikri 16'ncı yüzyıla uzanan Kanal İstanbul'un hikayesini sizler için derledik…









Kanal İstanbul projesi Kanal İstanbul projesinin 2018'in ilk aylarında temelinin atılması planlanıyor.

Dünyanın gıpta ile baktığı dev proje, şehrin Avrupa Yakası’nda hayata geçirilecek. Bu kanalla birlikte İstanbul Boğazı tanker trafiğine tümüyle kapanacak, İstanbul'da iki yeni yarımada, yeni bir de ada oluşacak.

Hâlihazırda Karadeniz ile Akdeniz arasında alternatifsiz bir geçit olan İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiğini rahatlatmak adına yapay bir suyolu açılacak.

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Ayrıca kanalın Marmara Denizi ile birleştiği noktada 2023 yılına kadar kurulması öngörülen iki yeni kentten biri kurulacak. Bu Yeni Şehir tam 453 milyon metrekare alan üzerine inşa edilecek. 30 milyon metrekaresini Kanal İstanbul oluştururken, 78 milyon metrekare ile havaalanı, 33 milyon metrekare ile Ispartakule ve Bahçeşehir, 108 milyon metrekare ile yollar, 167 milyon metrekare ile imar parselleri ve 37 milyon metrekare ise ortak yeşil alanlara ayrılacak.

Çılgın projede binaların en fazla 6 kat olarak inşa edilmesi planlanıyor. Anadolu Selçuklu motifleriyle donatılacak yeni şehirde cam mimari kullanılmayacak, siluete dikkat edilecek.

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