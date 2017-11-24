Dolara FED darbesi

Önceki gün 3,98 lira seviyesine kadar tırmanan dolar kuru, aynı günün gecesinde tutanak açıklamasının ardından önce 3,95, sonra 3,90 lira seviyesine düştü.

Belirsizlikten etkilenen dolar, Avrupa Birliği’nin ortak para birimi euro karşısında son iki ayın en büyük düşüşünü yaşadı. FED’in tutanakları öncesinde 1,1798 seviyesinde seyreden euro/dolar paritesi, metnin yayınlanmasının ardından 1,1820’ye yükseldi.

GÖRÜŞ AYRILIKLARI VE BELİRSİZLİK

FED’in son toplantı tutanaklarının gelecekte izlenecek para politikasında görüş ayrılıkları yaşandığını göstermesi bu düşüşte etkili oldu. FED’in kısa vadede faiz artırımı neredeyse kesin gibi gözükmesine karşın tutanaklardan yansıyan sözlerin 2018 faiz politikasına ilişkin bir belirsizlik getirmesi, dolardaki düşüşün en önemli nedeni oldu.