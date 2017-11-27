Ek ikramiye hakkı kazanan emekliler için son 2 ay

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kamuda 30 yılın üzerinde hizmeti olan 232 bin 506 emekliye toplam 1,1 milyar lira ödemede bulundu.Yılın başında yasalaşan torba kanun kapsamında, 7 Ocak 2015'ten önce aylık bağlanan memurlara 30 yılın üzerindeki hizmetlerine karşılık emekli ikramiyesi ödenmesi imkanı tanındı.

Buna göre, düzenlemenin yürürlüğe girdiği 27 Ocak 2017'den önce başvuruda bulunup dava açmamış olanların müracaatları, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte yapılmış sayıldı. İmkan kapsamında, yasanın yürürlüğe girdiği 27 Ocak'ı takip eden bir yıl içinde başvuruda bulunma şartı getirildi.

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İkramiyenin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmının başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde, varsa kalan kısmının ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle takip eden yılın aynı ayı içinde ödenmesi kararlaştırıldı.

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Mart itibarıyla başlayan ödemeler kapsamında müracaat eden ve başvurusu haklı bulunan 232 bin 506 kişiye SGK tarafından toplam 1,1 milyar lira ödeme yapıldı.

Türkiye Emekli Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün yaptığı açıklamada, 30 yılın üzerinde hizmeti olan emekli memurlar için ek ikramiye ödemelerini olumlu bulduklarını söyledi.

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Ödemelerin uygulamadan önce davalar açılarak yürüdüğünü anlatan Ergün, ikramiye farklarının ödenmesini öngören kanunla, emeklilerin devlette kalan alacaklarının verilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ek ikramiye için dilekçe örneği.

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Ergün, "Kamuda 30 yıldan fazla hizmeti olan emeklilerimiz, son başvuru tarihi 27 Ocak 2018 olan bu imkandan vakit geç olmadan başvuruda bulunup faydalanabilirler." dedi.

EMEKLİYE İKRAMİYE ÖDEMESİ NASIL OLACAK?

Başvurular esas alınarak tahakkuk ettirilecek emekli ikramiyesinin 7.500 Türk Lirasına kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödenecektir.

7.500 Türk Lirası üzerindeki tutar ise ilk ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak kanuni faiziyle birlikte takip eden yılın aynı ayı içerisinde ödenecektir.

30 yıl üzeri hizmet süresi karşılığında emekli ikramiyesi ödenmesi amacıyla açılmış ve devam eden (açılan dava nedeniyle henüz bir karar verilmemiş olan) davalarda, ilgililerden ayrıca bir başvuru şartı aranmaksızın düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren üç ay içerisinde ilgililere gerekli ödeme yapılacaktır.

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Bu kapsamdaki (dava açan ve davaları henüz sonuçlanmamış olanlar) emekli ve hak sahiplerine ödenecek emekli ikramiyesi, dava öncesi yapmış oldukları başvuru tarihinden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte ödenecektir.

Davaları henüz sonuçlanmamış olanlar adına hesaplanacak emekli ikramiyesi ödemeleri de 7.500 Türk Liralık sınır esas alınarak ödenecektir.

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Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış davalar Mahkemelerce, davanın konusuz kalması sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmek suretiyle sonuçlandırılacaktır.

Yargılama giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinde bırakılacak ve vekalet ücretinin dörtte birine hükmedilecektir.

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Sosyal Güvenlik Kurumunca ilk derece mahkemelerince verilen kararlar hakkında kanun yollarına başvurulmayacak ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan itiraz veya temyiz başvurularından vazgeçmiş sayılacaktır.

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EMEKLİYE İKRAMİYE İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Başvurular 29 /01/2018 Tarihi mesai saati bitiminde sona erecektir. Bu bir yıllık başvuru süresi hak düşürücü süredir. Bu bir yıllık sürede başvuru yapılmaması halinde, sonradan yapılacak başvurular nedeniyle emekli ikramiyesi ödemesi yapılmayacaktır.