'Eksik bildirimi mutlaka ihbar edin"

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, emekli maaşını yükseltmenin yollarını anlattı. İlk olarak haksızlığa karşı tedbir alınması gerektiğini belirten Nacar, "Örneğin Antalya’da bir otelde çalışan aşçı, 10 bin 530 lira maaş alıyor fakat işvereni primini asgari ücret üzerinden yatırıyor. Bu hem SGK’yı zarara uğratıyor hem de aşçının alabileceği 7,5 kat fazla emekli maaşının önüne geçiyor" dedi.

İşverenin eksik bildiriminin Alo 170’e mutlaka ihbar edilmesi gerektiğinin altını çizen Nacar, birden fazla iş yerinde sigortalı olarak çalışmanın da emekli maaşını yükselteceğini belirterek, "Bir ayda üç iş yerinde çalışırsanız 90 gün priminiz yatar ancak SGK 30 günü kabul eder. Geri kalan 60 günün parasını vermek istediğinde bunu prim kazancına ekletirseniz daha yüksek emekli maaşı alırsınız" dedi.

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SGK Uzmanı Nacar, sigorta primini dışarıdan ödemenin de emekli maaşını yükselten bir diğer yol olduğunu olduğunu açıkladı.

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