Elektrikte yeni hamle geliyor

Türkiye, İran başta olmak üzere doğu ve güney sınırında komşu ülkelerle elektrik alışverişini çift yönlü hale getirmek, kapasiteyi artırmak için önemli bir atılıma hazırlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, sınır komşularıyla 36 ay içinde çift yönlü güç alışverişini sağlamak için 500-600 megavat kapasiteli 3 yerli çevirgeci sisteme entegre edeceklerini açıkladı. Sabah'ta yer alan habere göre Bakan Albayrak, Doğubayazıt'ta kurulacak geri besleme (bact to bacak) istasyonu ile İran'la çift yönlü elektrik enerjisi alışverişinin sağlanacağını söyledi.

Kritik adımlar

Enerji Bakanı Beraat Albayrak, Türkiye'nin son on yılda kendini ikiye katlayan dinamik bir elektrik sektörü olduğunu belirterek, önümüzdeki dönemde sektöre ilişkin atılacak adımları şöyle sıraladı:

Gerilim güç laboratuvarı: Daha yüksek taşıma kapasitesine sahip, düşük çevresel etkili, daha ekonomik iletim hattı tasarımı ve direklerinin tip testlerinin yapılması için Yüksek Gerilim Güç Laboratuvarı kurulacak. Bu kapsamda enerji nakil hattı direkt test merkezi kurulumu da hedefleniyor.

REKLAM

Canlı bakım ekibi: Ulusal elektrik sisteminin herhangi parçasında ya da biriminde yapılacak bakım faaliyetlerinin sistemin enerjisinin kesilmeden yapılması amacıyla canlı bakım ekipleri kuruldu. bugün itibarıyla Ankara'da 2, İstanbul'da da 2 olmak üzere 4 canlı bakım ekibi bulunuyor. Yeni dönemde 5'i hat, 5'i de trafoda olmak üzere 10 ekibin daha eğitimleri tamamlanıp çalışır hale gelecek.

İnsansız trafo: Mülkiyeti TEİAŞ'a ait trafo merkezlerinin insansız çalıştırılması ve uzaktan kumanda edilmesiyle ilgili altyapı çalışmaları 2 yıldır sürüyor. Yeni yapılan merkezlerde de bu şekilde tesis ediliyor.

İletim yatırımı: Yatırım programı kapsamında 135 adet toplam uzunluğu 991.7 km olan enerji iletim hattı, 88 adet 7 bin 300 megavat gücünde trafo merkezi ve 15 adet 81 km uzunluğunda yer altı kablo projeleri gelecek yıl sonu itibarıyla tamamlanacak.

REKLAM

Devam eden önemli projeler

Enerji Bakanı Albayrak, çalışmaları süren enerji sektörüne yönelik araştırma ve geliştirme projelerini şöyle sıraladı:

Milli güneş enerji santrali geliştirilmesi (MİLGES).

Milli hidroelektrik santral sistemleri geliştirilmesi (MİLHES).

Rüzgârdan üretilen elektriksel gücün izlenmesi ve tahmini projesi (RİTM).

Termik santraller için Türk linyitlerine uygun yakıcı geliştirilmesi.

Gaz türbini kanatlarının yerli imalatı projesi.

Prototip LED çip geliştirilmesi.

EKONOMİ Bakan Albayrak açıkladı: 2017 sonunda faaliyete geçecek

EKONOMİ 2 milyar metreküp LNG gelecek