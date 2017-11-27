Emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde son tarih 30 Kasım

Emlak vergisi mayıs ve kasım aylarında olmak üzere iki taksitte ödeniyor. 2017 yılı emlak vergisi ikinci taksit son ödeme süresi 30 Kasım Perşembe günü sona erecek. Vatandaşların gecikme zammına maruz kalmamaları ve yoğunluk yaşamamaları için bu süreden önce vergilerini ödemelerinde fayda var.

30 Kasım’a kadar ikinci taksiti ödenmesi gereken 2017 emlak vergisi için kritik noktalara da göz atalım...

Emlak vergisi nereye ödeniyor?

Emlak vergisini ödemek istediğiniz taşınmazın bulunduğu belediyeye başvurarak gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca emlak vergisini ödeme işlemini belediyeye gitmeden de yapmanız mümkün. PTT ile havale ile ya da emlak vergisi mükellef numarası kullanılarak yapılabiliyor. Bununla birlikte e-belediye sistemiyle de ödemeler gerçekleştirilebiliyor.

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2017’de satın alınan evin emlak vergisi ödeniyor mu?

Mülk sahipleri yeni aldıkları konut-işyerini ilgili belediyeye bildirmek zorunda. İlk yıl alıcı vergi ödemiyor. 2017’de alım yapan alıcı için ilk emlak vergi ödemesi 2018’de başlıyor.

Emlak vergisi nasıl hesaplanıyor?

Vergi ödemesi arsa, arazi, mesken ve işyerleri için farklı oranlarda, vergi yılı içerisinde asgari rayiç değerler üzerinden hesaplanıyor. Ayrıca gayrimenkulun bağlı olduğu belediye eğer Büyükşehir Belediyesi ise ödenmesi gereken vergi 2 katı çıkıyor. Örneğin normal belediyelerde binaların emlak vergisi binde 2 iken, büyükşehir belediyesinde emlak vergisi binde 4 olarak hesaplanıyor.

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Emlak vergisi ne zaman ödeniyor?

Emlak vergisi ödemeleri yıl içerisinde iki taksit halinde ödeniyor.

Emlak vergisinin birinci taksidi 31 Mayıs tarihinde son buldu. İlk taksidi ödemeyen mükelleflerin, aylık yüzde 1.40 oranında gecikme zammı ödemeleri gerekiyor.

Emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri ise 30 Kasım 2017 tarihinde son bulacak. Belediyelerce belirlenen tarihte ödeme yapmayan kişilerin banka hesaplarından otomatik olarak vergi borcu tahsil edilebiliyor.

Emlak vergisini kimler ödemiyor?

En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan;

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-Hiç geliri olmayan ev hanımları ve işsizler,

-SGK’dan (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) aldıkları emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler, (ve bunların dul ve yetimleri)

-Engelliler,

-Gaziler,

-Şehitlerin dul ve yetimleri, indirimli (sıfır oranlı) bina vergisi uygulamasından yararlanabiliyorlar.

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