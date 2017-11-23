Mekânlar sadece ruh halimizi etkilemekle kalmaz, mekanlar davranışlarımızı da belirler. Yani ofis ortamı, hepimizin çalışma hayatını etkileyebilir. Günün büyük çoğunluğunu işyerinde geçirenler için ofislerde rahatlık olmazsa olmaz. Bazı şirketler de bunu göz önüne alıp, ofislerini farklı bir hale getirdi. İşte en havalı ofisler...

Acutiy:Bir sigorta firması olan Acuity’nin Wisconsin’deki ofisi oldukça eğlenceli ofislerden biri.Büyük bir parti alanı olan ofiste çalışanlar birbiriyle kaynaşabiliyor. Adobe Systems:Burada da çalışanlar için pek çok oyun alanı bulunuyor.Çalışanlar ofiste tırmanma oyunlarıyla deşarj olabiliyor. Camden Property Trust:13 eyalette 100.000 üzeri mülkü yöneten firma, çalışanlarına yaptığı ödemelerde cömert davranmasıyla öne çıkıyor.Şirketin sürpriz bonus adı altında çalışanlarına yaptığı ödemeler 100 dolar ile 5000 dolar arasında değişiyor. Candy Crush:Şirketin Stockholm’deki ofisi tam bir çizgi film stüdyosu gibi. Mind Candy:Bir diğer eğlence firması Mind Candy’nin Londra’daki ofisi de Candy Crush’tan aşağı kalır değil. Chartboost:Geçtiğimiz sene en büyük mobil oyun ve platformlarından biri olan Chartboost yeni bir ofise taşındı ve bu ofiste de oyun alanları,konseptli konferans odaları göze çarptı. Karmarama:Kreatif ajans olan Karmarama’nın Londra’daki ofisi de standartlara uygun ofislere hiç benzemiyor. Clif Bar:Sağlıklı yaşam ürünleri sunan Clif Bar,şirketini temsil edenlerin de sağlıklı yaşam ve fit bir görünüme sahip olmalarının bilincinde olduğu için ofislerinde her türlü fitness aktivitelerinin yapılabileceği bir alan hazırlamış.n Toms:Bugün markaların ofisleri klasik bir ofisten çok tatil kampına benziyor.Mesela TOM’S ayakkabılarının Los Angeles’ta bulunan yönetim merkezi iç ve dış aktivitelerin yapılabileceği devasa bir alana sahip. Selgas Cano:Selgas Cano’nun Londra’daki ofisi ise birçok aktiviteyi barındıran ofislerden biri.İçerisinde kafe,üyelik sistemi ile çalışan bir kulüp,meditasyon alanı,kütüphane,müzik etkinliklerinin düzenlendiği alanlar bulunuyor.

