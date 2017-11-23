Erken emekliliği ucuza getirmenin yolu

Yaklaşan yılbaşıyla birlikte hemen herkesin gelirlerini etkileyen değişiklikler de gündeme gelecek. Ocak ayında asgari ücret artacak. Halen brüt 1.777,5 lira ve net 1.404,6 lira olarak uygulanan asgari ücret geçen yıl yüzde 8 artırılmıştı. Asgari ücretin artışıyla birlikte tüm ödemeler ve borçlanmalar da yükselecek. Özellikle erken emeklilik için yapılan doğum ve askerlik borçlanmalarında taban fiyatlar artacak. Bu tarih gelmeden harekete geçenler, kazançlı çıkacak.

1 OCAK GELMEDEN DOĞUM BORÇLANMASI

Borçlanmada tutarlar asgari ücrete göre belirleniyor. Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre, en düşük borçlanma tutarı, brüt asgari ücretin yüzde 32'si oluyor. Buna göre, bu yıl borçlanma yapanlar günlük en az 18 lira 96 kuruş ödüyor. Aylık en düşük borçlanma tutarı da 568.8 lira seviyesinde bulunuyor. 1 Ocak gelmeden 1 çocuk için 2 yıllık (24 ay) doğum borçlanması yapılırsa, en az 13 bin 651 lira ödeniyor. Yine bu yıl bitmeden askerlik borçlanması yapanlar 540 günlük (18 ay) borçlanma için en az 10 bin 238 lira veriyor. Tüm bu tutarlar, 1 Ocak'ta artacak. Yüzde 8'lik artış dikkate alınırsa doğum ve askerlik borçlanmalarında en az 100 liralık kazanç sağlanacak

DOĞUM BORÇLANMASI İÇİN ŞARTLAR

Annenin doğum borçlanması yapabilmesi için doğum yaptığı tarihten önce sigortalı çalışmış olması, bağkur ödemiş olması ya da diğer sigorta kollarında uzun vade primini ya da kısa vade primini ödemiş olması gerekmektedir. Annenin doğum tarihinden önceki sürede eğer sigorta tescil kaydı yoksa doğum borçlanması hakkı yoktur. Yani özetle sigorta girişinden önceki doğumlar için borçlanma yapılamaz.

REKLAM

EKONOMİ Doğum borçlanması nedir? Kimler doğum borçlanması yapabilir?

DOĞUM BORÇLANMASI NASIL HESAPLANIR?

Doğum borçlanması için en düşük günlük borçlanma tutarı talep tarihinde geçerli olan brüt asgari ücretin günlük tutarının %32’si olarak hesaplanır. Yani formül borçlanılacak gün sayısı X günlük brüt asgari ücretin %32’si şeklindedir.

EKONOMİ Anneye erken emeklilik

DOĞUM BORÇLANMASINDA NEREYE BAŞVURULUR?

İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdiyle çalışanlar ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya başlayan sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile mülga 506 sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun ve 2926 sayılı Kanununa tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri, sigortalının en son çalışmasının/hizmetinin geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurarak,

REKLAM

Kamu görevlileri (eski kamu görevlileri sigortalıları veya hak sahipleri “SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA” adresine borçlanma talep dilekçesiyle başvuruda bulunarak doğum borçlanması yapabileceklerdir.

Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalının işvereninden belge istenilmeksizin Kurum hizmet kayıtlarından tespiti yapılarak işlem sonuçlandırılacaktır.