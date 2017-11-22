'Evla Park Seyir Evleri'nde yaşam başladı

Sosyal yaşam alanları, ferah yerleşim planı ve doğadan kopmadan şehir yaşamını sunan ulaşım olanakları ile her şey aile hayatının konforu için düşünülmüş.

Bir yanda yemyeşil koru, diğer yanda panoramik deniz manzarasıyla özlenen doğa yanı başınızda…

Marmara Denizi, İstanbul ve Adalar manzarasına hâkim; 12.300 m² alan üzerine hayata geçen proje; panoramik deniz manzarası, yanı başında yer alan Süreyya Paşa Ormanı ve 63.000 m² yeşil alana komşu lokasyonu ile konforlu, ferah bir yaşam olanağı sunuyor.

Aile yaşamı için özenle tasarlanan 5000 m²’lik peyzaj alanında; spor salonu, kapalı yüzme havuzu, buhar banyosu, sauna, yürüme parkuru ve çocuk oyun alanları ile ailece geçirilen zamanlara değer katacak sosyal imkanlar yer alıyor.

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Sınırlı sayıda son daireler cazip fiyat avantajıyla sahiplerini bekliyor

İstanbul’un yükselen yatırım bölgesi Maltepe’de FÖY İnşaat imzası ve KİPTAŞ güvencesi ile hayata geçirilen projede, lansman döneminde yapılan alımlar son aşamaya gelindiğinde yüzde 80'e yakın değer artışı sağlamıştır.

Dev yatırımların kesiştiği bir merkezde yer alan proje, aile ve komşuluk temalı modern prestijli bir yaşam olanağının yanı sıra benzersiz bir yatırım fırsatı sunuyor.

Ferah yaşam alanlarının, zengin bir peyzajla bütünleştiği "Evla Park Seyir Evlerinde" sınırlı sayıda kalan son dairelerin satışları ise, proje alanındaki satış ofisinden yürütülüyor.