EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

1. Eyüpsultan İlçesi, Göktürk Merkez Mahallesi, F21 pafta, 157 ada, 7 parsel 9.912,83 m² yüzölçümlü Eyüpsultan Belediyesi’ne ait taşınmaz 07.12.2017 tarihi Perşembe günü saat 10:30’ da 2886 Sayılı D.İ.K’nun 36. maddesine (KAPALI TEKLİF USULÜ) göre Eyüpsultan Belediyesi Encümeni’nce ihalesi yapılacaktır.

Taşınmazın İmar Durumu:

Eyüpsultan ilçesi Göktürk Merkez mahallesi 157 ada 7 parsel nolu taşınmaz 23.11.2016 onay tarihli 1/1000 ölçekli Göktürk Yerleşmesinin Bir Kısmına Ait Uygulama İmar Planı'nın 21.06.2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca onaylı planında ayrık nizam Hmax = 5 kat; E= 1,10 olmak üzere kısmen konut alanında, kısmen dere koruma, kısmen dere, kısmen park, kısmen kültürel tesis alanı içinde kalmaktadır. Ayrıca 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. madde imar uygulama alanı içerisinde kalmakta olup henüz imar uygulaması tamamlanmamıştır.

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2. Muhammen bedeli 49.564.150,00 TL ‘dir.

3. İhaleye ait geçici teminat bedeli 1.486.924,50- TL‘dir.

4. İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74'üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminat ve şartname bedelini yatırmak zorunluluğu bulunmaktadır.

5. İhaleye katılmak isteyenlerde aranan belgeleri içeren şartname mesai saatleri içerisinde Plan ve Proje Müdürlüğü’nden 500,00 TL bedelle temin edilebilir, müdürlüğünde görülebilir. İhale şartnamesini almak zorunludur.

6. Müracaatlar en geç 07.12.2017 Perşembe günü ihale saati 10:30’a kadar Plan ve Proje Müdürlüğü’ne yapılacaktır.

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7. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.

Basın:701175 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de