Et ve Süt Kurumu’nun iki zincir marketle anlaşarak 81 ilde ve 13 bin noktada kırmızı et ve kıyma satışıyla birlikte kilogram fiyatları ortalama 10 lira geriledi. Vatandaşın uygun fiyata kırmızı et tüketmesi için devreye aldığı yöntemle takdir toplayan Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın et lobisinin baskısıyla karşı karşıya kaldığı belirtiliyor.

İTHALAT İÇİN İZİN İSTİYORLAR

Kırmızı et sektörüne yön veren büyük firmaların karkas et ithalatında özel sektöre yeniden izin verilmesi için harekete geçtiği öğrenildi. Bunun için Bakan Fakıbaba’ya baskı yapıldığı konuşuluyor. Kırmızı et ticaretinde öne çıkan büyük 4-5 firmanın ithalat izni koparmak için yoğun bir şekilde kulis yaptığı belirtiliyor. Fakıbaba’nın bu taleple ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Bakanlık kaynakları Fakıbaba’nın konuyu sağlıklı değerlendirmek için genel müdürlüklerden görüş istediği ifade ediyor.

Ahmet Eşref Fakıbaba

2010’DAKİ İZİN BÜYÜK TEPKİYE NEDEN OLMUŞTU

Eski Bakan Mehdi Eker döneminde özel sektöre karkas et ithalatı yapma izni verilmişti. 2010 yılında verilen izin çok büyük tartışmalara neden olmuştu. Çünkü, vatandaşın uygun fiyatlarla et tüketmesi için verilen izinlerin ardından et fiyatları yine düşmemişti. Ucuz et getirme vaadiyle ithalat izni koparan firmalar, kilosunu 4-5 dolara mal ettikleri etleri 10 dolar gibi fahiş fiyatlarla piyasaya sürmesi büyük tepki toplamıştı.

2010 yılında verilen izin yaklaşık 2 yıl sürmüştü. Şu anda özel sektörün karkas et ithalatı yapması yasak. Bakanlık, fiyatları dengede tutmak için Et ve Süt Kurumu üzerinden yurt dışından karkas et getiriyor. Bu yolla fiyat spekülasyonlarının önüne geçen bakanlık, fiyatları şişiren aracı firmaların hedefinde. Özellikle Et piyasasını domine eden bazı büyük firmaların tekrar et ithalatı yapmak için Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba’nın kapısını çaldığı belirtiliyor.

Bülent Tunç

Lütfen izin vermeyin

Konuyla ilgili görüşlerini sorduğumuz Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, Bakan Fakıbaba’ya bu yönde ciddi bir baskı olduğunu bildiklerini söyledi. Fakbaba’ya çağrıda bulanan Tunç, “Sakın bu hataya bir daha düşmeyelim. Bakanımızdan bu konuda anlayış bekliyoruz. Özel sektörün ithalat yetkisi almak için yoğun uğraş verdiğini biliyoruz. Bu girişim önceden de vardı. Neden yapılıyor peki. Çünkü rant var. Daha çok para kazanma durumu var” dedi. Bakanlığın bu konuda izin vermeyeceğine inandıklarını belirten Tunç, “Lütfen sanayici milli düşünsün. Bir yıllık iki yıllık kazanç uğruna üretici yok edilmesin” dedi. Özel sektör ithalatında kontrolün zor olduğunu belirten Tunç “Bu ülkeye tırlarla et girişleri oldu. Bu durumu tekrar yaşamak istemiyoruz” dedi.

2010’daki izin iki yıl sürmüştü

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan tebliğ ile 2010 yılında özel sektöre karkas et ithalatı izni verilmişti. Bakanlıkça verilen ithalat izni 2 yıl sürmüş ve ardından ithalat yetkisi sadece Et Süt Kurumu’na devredilmişti. Türkiye’deki kırmızı et piyasasını; besicilikte de öne çıkan ve Namet, Göktaşlar, Yavuz Et ile Banvit’in de aralarında bulunduğu büyük firmalar elinde bulunduruyor.