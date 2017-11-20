Fitch: Bazı ülke bankalarında küresel risk baskısı azaldı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'den, gelişmekte olan ülkelerin bankaları için küresel risk baskısının azaldığı açıklandı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, “Gelişen ülkelerin bankalarının reytingleri üzerindeki baskı 2017 yılında azaldı. 2018 yılında ise gelişen ekonomik görünüm ve emtia fiyatlarındaki dengelenmenin yansımasıyla bu baskının ılımlı seviyede devam etmesi beklenmektedir.” denildi.

Gelişmekte olan piyasalarda ise ülke risklerinin halen devam ettiği belirtildi.

"Bankaların payı yüzde 15'e geriledi"

Gelişmekte olan ülkelerdeki bankaların negatif reytinge sahip olanlarının toplam bankalar içerisindeki payının bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla yüzde 15’e gerilediği bildirildi. Bunun, geçen senenin üçüncü çeyreğinde yüzde 33 seviyesinde olduğu hatırlatıldı.

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Öte yandan açıklamada, gelişmekte olan piyasalarda Brezilya, Katar ve Nijerya’daki bankacılık sistemlerinin “negatif” görünümle değerlendirilediği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Fitch’in ABD’deki yatırımcıları ile yaptığı görüşmelerde, özellikle Hindistan’daki bankaların yeniden sermayelendirilmesi yönünde atılan son adımların sektöre olası etkilerinin gündeme geldiği belirtildi.

Türkiye yatırımcıların radarında olan ülkelerden

Ayrıca bu yatırımcı görüşmelerinde NAFTA görüşmelerinin Meksika’nın, Katar’daki son gelişmelerin ise Katar’ın bankacılık sistemi üzerinde olası etkilerinin de değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, yatırımcıların Rusya’da bankacılık sektörüne ilişkin gelişmeleri yakından izlediği belirtilirken, "Brezilya, Çin, Türkiye ve Nijerya bankaları yatırımcıların radarında üst seviyede." ifadesi yer aldı.