Gram altın günü 163,8 lira seviyesinden kapattı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 164,2 lirayı gördü.
Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,40 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 163 bin 850 lira oldu.
- Gram altın, yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak 164,2 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 163,8 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267,47, Cumhuriyet altını ise 1092,00 liradan liradan günü tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, bugün (18.30) itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Gram
163,53
163,59
|Cumhuriyet
1078,00
1092,00
|22 Ayar Bilezik
149,14
149,19
|Lira Ziynet
1046,60
1066,61
|Yarım Ziynet
521,66
534,94
|Çeyrek Ziynet
261,65
267,47
Ons altın 1.289 dolar seviyesinde
Altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.289,09 dolardan işlem görüyor.
- AA Finans Analisti İslam Memiş, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odak noktasında olacağını söyledi.
- ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan toparlanma isteğinin altının ons fiyatını baskıladığını belirten Memiş, dolar kurunda yaşanan sert yükselişlerin ise yurt içinde altının gram fiyatını olumlu yönde destekleme devam ettiğini söyledi.
- Memiş, bugün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi başa olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini değinen Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 161,6 liranın destek, zirve konumundaki 164,2 liranın ise direnç konumuna geldiğini dile getirdi.