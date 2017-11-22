Çeyrek altın ne kadar? 22 Kasım gram ve çeyrek altın fiyatları Gram altın günü 163,8 lira seviyesinden kapattı İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 164,2 liraya kadar çıktı. Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,40 değer kazanırken altının kilogramı kapanışta 163 bin 850 lira oldu. Peki altın piyasasının kalbi olan Kapalıçarşı'da çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Haber Merkezi 22 Kasım 2017, 18:44 AA