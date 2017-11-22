Havacılıkta stratejik işbirliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz Eylül ayında New York ziyareti esnasında duyurusu yapılan Türkiye Milli Havacılık Planı detayları açıklandı. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (Türkiye Yatırım Ajansı) ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Amerikan havacılık devi Boeing, stratejik bir işbirliğine gidiyor. Dün İstanbul’da düzenlenen basın toplantısına; Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir ve Boeing Türkiye Genel Müdürü ve Ülke Temsilcisi Ayşem Sargın, planın detaylarını birlikte açıkladı.

HAFTAYA BAŞLATILIYOR

Milli Havacılık Planı kapsamında Boeing Türkiye’de, “Havacılık Sanayii Geliştirme Programı”, “Mühendislik ve Teknoloji Geliştirme Merkezi”, “Bölgesel Uçuş Eğitim Merkezi”, “Servis ve Bakımda Bölgesel İşbirliğ”i gibi uygulamaları hayata geçirerek sektörle ilgili diğer birçok alanda işbirliği geliştirmeyi ve varlığını güçlendirmeyi planlıyor. Bu planın en önemli unsurlarından biri olan “Havacılık Sanayii Geliştirme Programı” ise yine Boeing tarafından Savunma Sanayii Müsteşarlığı himayesinde 28 Kasım’da İstanbul’da başlatılacak.

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İŞBİRLİĞİNDE THY DE VAR

Milli Havacılık Planı; Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda Boeing ve Türkiye’deki ortakları tarafından Türk havacılık sanayiini geliştirmek amacıyla oluşturuldu. Milli Havacılık Planı, Boeing yatırım ve programları ile Türk Devleti, Türk Havayolları, havacılık servis sağlayıcıları ve sanayi tedarikçileri ile karşılıklı faydaya dayalı stratejik bir çerçeve çiziyor.

Arda Ermut - İsmail Demir - Ayşem Sargın

BU İŞBİRLİĞİ BİZİ LİDER ÜLKELERDEN BİRİ YAPAR

Türkiye Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut, planın Türkiye’nin 2023 vizyonu kapsamında Türk havacılık sektörüne önemli katkılarda bulunmasını beklediklerini vurguladı. Ermut, “Bu plan ve yapılması öngörülen yatırımlar doğrudan ülkemizin geleceğine yapılan yatırımlardır. Türkiye ve Boeing firmasının bu anlamdaki stratejik ortaklığı, ülkemizi havacılık alanında dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmeyi hedefliyor” dedi. Ermut, Boeing firmasının gerçekleştireceği teknoloji, mühendislik ve Ar-Ge yatırımları ile üzerinde önemle durdukları teknoloji transferi de gerçekleşeceğini söyledi.

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Bu sektör öncelikli alan

Savunma Sanayii Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir, “Gelişmiş ve global bir havacılık sanayii öncelikli alanlarımızdan ve Türkiye’nin 2023 hedeflerinin ana unsurlarından biridir” diye belirtti. “Boeing Türkiye Milli Havacılık Planı; kaynaklarımızı, yetkinliklerimizi ve uzmanlıklarımızı Boeing ile birleştirmek ve Türkiye’nin havacılık sanayini geliştirmemiz için yenilikçi bir yoldur. Biz, Türkiye ve Boeing’in ortak amaç doğrultusunda çalışarak faydalanmalarını sağlayan bu tip planları memnuniyetle karşılıyoruz” diye konuştu.

Türkiye'ye güvenimiz tam

Türkiye’nin Boeing’in en önemli stratejik büyüme pazarlarından biri olduğunu vurgulayan Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın, dünyanın üretim modeli olarak farklı yerlere doğru gittiğini dile getirdi. Sargın, “Boeing-Türkiye Mühendislik ve Teknoloji Merkezi’ni İstanbul’da açmayı düşünüyoruz. Teknokent’in içerisinde ilk etapta yer alabilir. Yetkililerimiz önümüzdeki 2 ay içinde yer seçimi için gelecek. Gelecek yılın ilk çeyreğinde bunu sizlerle paylaşırız” bilgisini verdi. Sargın, Boeing’in 2017 raporuna göre, 2036 yılına kadar dünyada 600 bin yeni pilota, 610 bin yeni teknisyene ihtiyaç duyulacağını vurgulayarak, “Biz 70 yıldır Türkiye’deyiz ve burada olacağız. Türkiye’nin geleceğine güveniyoruz. Boeing Türk sanayisinden yıllık 160 milyon dolarlık alım yaptı" dedi.

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