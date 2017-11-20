'Hazır giyimde AB ülkeleri büyük pazar'

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Gültepe, hazır giyim çalışmanın en önemli sonuçlarından birinin Avrupa pazarındaki yerlerinin sağlamlaştırılması olduğunu belirterek "İHKİB olarak toplamda 17 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Bunun yüzde 75'i AB ülkelerine, bizim için AB ülkeleri büyük bir pazar." dedi.

Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen ve İHKİB koordinasyonunda yürütülen "Örme Konfeksiyon İhracatçıları Kümelenme Projesi" kapsamında 15 ihracatçı firma temsilcisi İsveç'e geldi.

Başkent Stockholm'de İsveçli 27 firma ile yapılan görüşmelerde örme konfeksiyon özelinde Türkiye-İsveç pazarındaki ilişkiler ele alındı.

'İHKİB olarak toplamda 17 milyar dolar ihracat yapıyoruz'

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İHKİB Başkan Yardımcısı Gültepe, görüşmelerin oldukça olumlu geçtiğini dile getirerek "Hazır giyim çalışmanın en önemli sonuçlarından biri Avrupa pazarında yerimizin sağlamlaştırılması. İHKİB olarak toplamda 17 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Bunun yüzde 75'i AB ülkelerine, bizim için AB ülkeleri büyük bir pazar." ifadesini kullandı.

İsveç'teki potansiyeli Türkiye'ye olarak daha da iyi kullanmak için yüz yüze görüşmeler yaptıklarını belirten Gültepe, şöyle konuştu:

"Firmalarımız, İskandinavya'da potansiyeli daha da iyi kullanmak için yüz yüze görüşme yaptık. Buraya gelmeden 3-4 ay önce İsveçli bir tasarımcı ile çalışarak bu pazarın beklentilerine göre koleksiyon oluşturduk. Sadece örme konfeksiyon kümesi ile İsveçli markalar bir araya geldi. Burada 27 İsveçli firma ile karşılıklı birebir çalışmalarda bulunuldu. Hem hazır giyimi anlatıyoruz hem de son zamanlarda Türkiye ile ilgili yanlış anlaşılmaları anlatmaya çalışıyoruz. Biz hem ihracat elçisi olarak hem de Türkiye'deki darbe nedeniyle negatif olan algıyı kırmaya çalışıyoruz. Bunda da çok yol katettiğimizi düşünüyoruz."

Hedef, İsveç'e 200 milyon dolar satış

Görüşmelerin çok olumlu geçtiğini belirten Gültepe, ''İsveç'teki firmaların bize yaklaşımı çok pozitif. Zaten AB ülkelerinin insanı ile Türk toplumu birbirine çok yakın. Uzun zamandır beraber çalışıyoruz. Karşılıklı birbirimizi tanıyoruz. Orada bir sorun yok. İsveç ile Türkiye arasında total ihracat yaklaşık 1,4 milyar dolar civarında. Örme giyimde ise İsveç'e toplam 120 milyon dolar mal satıyoruz. Amacımız bu 120 milyonu 200 milyon dolara çıkarmak." değerlendirmesinde bulundu.

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Basın algı operasyonu yapıyor

İngiltere basınının algı operasyonu yaptığında dikkati çeken Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü:"Özellikle Türkiye Suriye'den yaklaşık 3 milyon sığınmacı aldığı bilinen bir ülke. Biz Türkiye olarak onlara bakmak ve iş vermek durumundayız. İngiliz basını tarafından bu olay çok farklı bir biçimde algı operasyonuna dönüştürülüyor. 'Suriyeli çocuklar çalıştırıyorlar' diye yalan haber yapılıyor. Onların yaşamaya, giyinmeye ve ihtiyacını gidermeye göre çalışmaya ihtiyacı var. Kesinlikle illegal ve çocuk işçi çalıştırmıyoruz. İsteyen Türkiye'deki ihracat firmalarını ziyaret edip hangi ortamda çalıştıklarını kontrol edebilir. Öbür türlü maalesef yanlış algı üretiliyor.''