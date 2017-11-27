Hükümetten cam filmi açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cam filmiyle ilgili olarak “Bu konuda biri İçişleri Bakanlığı’nı, diğeri Sanayi Bakanlığı’nı ilgilendiren iki ayrı yönetmelik var. Biri cam filmin kullanımını, diğeri üretimini ilgilendiriyor. Şimdi iki bakanlık olarak, bu yönetmelikleri birbirine uyumlu hale getiriyoruz. Normalde zaten ceza kesiliyordu. Cumhurbaşkanımızın uyarısı üzerine, yeni düzenleme yapılana kadar ceza kesilmesini durdurduk. Yeni yönetmelik çıkana kadar ceza kesilmeyecek” demişti.

Bugün de konuyla ilgili olarak Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan açıklama geldi. Bozdağ, "Cezalarla ilgili af söz konusu değil" dedi.

EKONOMİ 'Cam filmi yasağı tek istisna hariç tüm araçları kapsıyor'

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CAM FİLMİYLE İLGİLİ "DÜZELTİN BU İŞİ" DEMİŞTİ

Araçlara sonradan takılan cam filmine ceza kesilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşında büyük tepkisini toplayan cezalarla ilgili olarak "Genelge yayınlayın, düzeltin bu işi'' diye konuşmuştu.

EKONOMİ Yeni Şafak’a cam filmi teşekkürü

CAM FİLMİ CEZASI NE KADAR?

Cam filmi kullanımının yasaklanmasının ardından araç sahipleri cam filmi kullanımının cezası olup olmadığını da araştırmaya başladı. İnternet üzerinde "cam filmi cezası var mı?" diye araştıran vatandaşlar, cam filmi kullanıp kullanmama konusunda kararsız kalıyor. Öte yandan trafik polisleri denetimde cam filmi kullanmaya devam eden sürücülere 206 TL ile 427 TL arasında ceza kesiyor.

EKONOMİ Bakan Soylu'dan cam filmi açıklaması

HANGİ CAM FİLMİ SERBEST?

Cam filmi yasağını içeren madde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından geçen hafta yürürlüğe giren cam filmi yasağına ilişkin denetimler başladı. Bu yönetmenliğe göre onay verilen cam filmi uygulama şartları şunlar;

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1- Araç ön camına hiçbir şekilde cam filmi uygulanamaz.

2- Dış ışık yansıtma oranı %15 üzerinde olan cam filmleri kullanılamaz.

3- Net cam filmi kalınlığı en fazla 80 µm (mikrometre 1/1000000 m) olmalıdır. (+2 µm ölçün toleransı uygulanır.)

4- Cam filmlerde PVC kullanılamaz.

5- Kaplamada kullanılan yapıştırıcı akrilik esaslı olmalıdır.

6- Cam filmlerin UV koruması %98 olmalıdır.

7- Cam filmi uygulaması sadece cam panellerin iç yüzeyine yapılmalıdır.

8- Sürücünün 180 derece ön görüş alanı içerisinde sağ ve sol kolunda kalan yan emniyet camlarına uygulanan cam filmleri ile ışık geçirgenliği en az %70 olmalıdır.

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9- Sürücünün arka görüş alanı içerisinde kalan camlarda cam filmleri ışık geçirgenliği en az %20 olmalıdır.